40歲天后巡演險高處跌落　高空騎蝴蝶變跳樓機　驚險影片瘋傳

40歲美國樂壇天后Katy Perry日前與47歲「魔戒」神箭手Orlando Bloom正式分手，結束9年戀情。



她帶著情傷仍努力舉辦巡演，卻不料在三藩市發生差點從高處跌落意外。

Katy Perry（IG@katyperry）

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Katy Perry當時騎著一隻巨型蝴蝶在空中，一邊表演她的熱門歌曲「Roar」，突然之間蝴蝶的鋼索出問題，她瞬間往下掉，全場觀眾驚呼。Katy Perry暫時停止唱歌，並讓自己穩定下來，絲毫沒有驚慌，然後勇敢地繼續唱。

演出結束後，凱蒂對此事不以為然，分享了事發時她臉部的特寫鏡頭，並在照片上方寫著「晚安三藩市」。一位粉絲表示，

「這樣的專業精神簡直瘋狂，就像那樣很容易讓你喪命，Katy沒有驚慌，她讓演出繼續進行。」



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另一位美國流行樂壇天后Beyoncé開唱也發生意外，她在6月28日於侯斯頓的演出中，搭乘一輛紅色道具車，利用繩索懸吊升至半空，準備與歌迷互動。不料道具車突然向一側傾斜、險些翻覆，讓她當場緊抓繩索、示意工作人員停止裝置運作，並在空中停滯約一分鐘後，才在工作人員協助下安全返回地面。

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