網絡瘋傳《阿森一族》神預言Coldplay捉姦事件　動畫製作人咁回應

英國搖滾天團Coldplay巡演日前在美國波士頓開唱，然而其演唱會必有的「Kiss Cam」意外成了「出軌實錄」，事件男女事後被起底為美國公司Astronomer CEO Andy Byron與人力資源部門（HR）總監Kristin Cabot，且兩人都已婚，演唱會瞬間成了捉姦現場，引全球網友熱議。



網友聲稱美國長壽動畫《阿森一族》（The Simpsons）早在多年前就「預言」，並附上一張高度相似的「劇照」（截圖）

隨著網路討論度越來越高，有網友聲稱美國長壽動畫《阿森一族》（The Simpsons）早在多年前就「預言」，並附上一張高度相似的「劇照」，再度引爆網路討論。不過，外媒報導指出，該圖片實為AI生成，並非出自《阿森一族》任何實際播出的劇集。

【圖輯】點圖放大看Coldplay「Kiss Cam」變成「出軌實錄」的畫面👇👇👇

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動畫製作人Al Jean澄清表示：「我們的內容是諷刺，不是預言，任何雷同純屬巧合。」AI影像分析平台「Wasitai」也進一步驗證這張圖為人工智慧所產出，證實謠言不實。

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