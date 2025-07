Coldplay捉姦大數據　BTS、網紅爭相模仿　不倫案引發假新聞瘋傳

向來是球賽與演唱會上製造浪漫驚喜的「Kiss Cam」環節,近日在Coldplay美國巡迴演唱會上,卻意外造成了一場全球熱議的社群風暴。當時,鏡頭意外捕捉到一對互動親密的男女,但這兩人並沒有親吻放閃,反而慌亂地遮臉、轉身閃躲。這個短短幾秒的畫面讓現場觀眾一頭霧水,連主唱Chris Martin都忍不住發出驚呼,並幽默地表示「Either they're having an affair or they're just very shy(這對情侶若不是有姦情,就是他們非常害羞)」。



沒想到Chris Martin的一句玩笑話,竟意外成了預言!影片在網路上瘋傳後,網友迅速展開「地毯式搜索」,並在短時間內起底了這對男女的真實身份,分別為科技新創公司Astronomer的執行長Andy Byron與人資主管Kristin Cabral,兩人皆已婚。這場演唱會上的甜蜜橋段,頓時變成了一場活生生的辦公室不倫鬧劇。(點圖放大瀏覽相關畫面👇👇👇)

+ 1

外遇醜聞迅速發酵!公司火速發布聲明已接受請辭

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體顯示,近一週(07/15~07/21)相關話題的聲量高達11,066筆,而聲量最高點正是落在事發隔天(7/18),許多網友紛紛留言:

「其實他們互動如果自然點,可能還不會鬧到全世界都知道」

「Kiss cam變Catch cam」

「大方親下去反而沒人知道」

「真的不能心存僥倖」

「別人的演唱會總是比較刺激」。



「Coldplay」近一週網路聲量趨勢。(網路溫度計DailyView授權使用)

這場社群風暴持續延燒,也很快波及兩人所任職的公司。根據該公司官方X帳號的聲明,事發後便火速將執行長Andy Byron停職接受調查。Astronomer在聲明中強調,公司致力於維護企業價值,並表示「領導者理應在行為和責任方面樹立標準,但最近這一標準並未達到。」7月20日,隨著輿論壓力持續發酵,該公司發布了第二份聲明,宣布Andy Byron已正式請辭,並獲得董事會接受。

這場社群風暴持續延燒,也很快波及兩人所任職的公司。(截圖)

Coldplay Cam爆紅!BTS、網紅也跟風抓姦模仿潮

「Kiss Cam」的起源可以追溯至1980年代的美國職棒大聯盟(MLB),是為了活絡氣氛而誕生的經典傳統。但這一次的意外,卻讓這個傳統有了全新面貌,從體育節目到娛樂界都掀起了一股模仿熱潮。電視頻道ESPN的節目《SportsCenter》重現了兩人慌亂閃躲的經典一幕,以「Kiss It Goodbye」為題材開了個大玩笑;而美國職棒費城人隊的吉祥物,也在主場比賽時,模仿「當場被捉姦」的橋段,引來全場觀眾的歡呼。(點圖放大瀏覽相關畫面👇👇👇)

+ 2

這股模仿熱潮甚至蔓延到國際舞台,韓國天團BTS的成員Jin也在演唱會上重現了這個經典動作,讓粉絲們笑翻。更誇張的是,近期有不少體育賽事直接把Kiss Cam環節改名為「Coldplay Cam」,專門捕捉場內情侶,引來一波波模仿熱潮。這起事件甚至還被一名網友製成名為《Coldplay Canoodlers》的網頁遊戲,讓玩家扮演攝影師,在虛擬演唱會中找出這對男女主角。

這起事件被一名網友製成名為《Coldplay Canoodlers》的網頁遊戲,讓玩家扮演攝影師,在虛擬演唱會中找出這對男女主角。(截圖)

不倫案變假新聞風暴!「假正宮」現身台北101?

隨著事件熱度不斷飆高,這場風波也演變成一場大型的假新聞風暴。網路上開始流傳各種荒謬的惡搞聲明:有人偽造Coldplay官方貼文,聲稱未來將推出「無攝影機區」;也有人假冒Andy Byron發布道歉文,內容荒唐地表示自己最大的錯誤是「身為Coldplay鐵粉,且熱愛新專輯」。

更誇張的是,一位自稱Andy Byron妻子的臉書帳號現身,發布了一系列情緒激動的長文,控訴丈夫背叛,並貼出在台北101的景觀照,象徵重新出發。這篇文章一度獲得大量網友聲援,但很快被外媒踢爆是盜用他人照片與資料、虛構情節的「假正宮」帳號。

【相關圖輯】32歲男星結婚前出軌「被未婚妻捉姦」IG怒揭男方半裸下跪照(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 4

Kiss Cam再惹私隱爭議?專家揭露網路肉搜下的現實

從單純的娛樂環節到出軌戀情風暴,這起事件充分地展示了社群媒體的巨大影響力。紐約大學史坦商學院副教授Alison Taylor針對此事在LinkedIn發表看法,指出這起事件之所以引起如此大的迴響,不僅是因為當事人是CEO,更因為它清楚揭示了我們身處於一個全民皆可「肉搜」和監控的社群時代。當人們看到任何有趣或不雅的行為,無論當事人是否觸法,都有可能被公審,甚至被運用駭客技術對付。而這一切,都是在當事人毫不知情也未同意的情況下發生。

【相關圖輯】Google捉姦神器即將走入歷史!網民吹雞連署抗議:這功能很好用…(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 10

或許,這場意外的演唱會風波給我們的最大警示是,在一個全民都是攝影師的時代,現實生活中的每個舉動,都可能在一夕之間被放大、被扭曲,甚至演變成一場真假難辨的網路風暴。因此,無論是在現實生活中,還是在網路上,我們都應該謹言慎行。同時,對於網路上的任何爆料,也應保持懷疑,切勿輕信或隨意轉發。

分析說明

分析區間:本文分析時間範圍為2025年7月15日至2025年7月21日。

資料來源:

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法:

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料,以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍:每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫,其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站,針對討論『Coldplay』相關文本進行分析,調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量:透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體,計算社群討論及新聞報導提及的文章則數,聲量越高代表討論越熱,能見度越高。



