Coldplay捉姦大數據　BTS、網紅爭相模仿　不倫案引發假新聞瘋傳

向來是球賽與演唱會上製造浪漫驚喜的「Kiss Cam」環節，近日在Coldplay美國巡迴演唱會上，卻意外造成了一場全球熱議的社群風暴。當時，鏡頭意外捕捉到一對互動親密的男女，但這兩人並沒有親吻放閃，反而慌亂地遮臉、轉身閃躲。這個短短幾秒的畫面讓現場觀眾一頭霧水，連主唱Chris Martin都忍不住發出驚呼，並幽默地表示「Either they're having an affair or they're just very shy（這對情侶若不是有姦情，就是他們非常害羞）」。



沒想到Chris Martin的一句玩笑話，竟意外成了預言！影片在網路上瘋傳後，網友迅速展開「地毯式搜索」，並在短時間內起底了這對男女的真實身份，分別為科技新創公司Astronomer的執行長Andy Byron與人資主管Kristin Cabral，兩人皆已婚。這場演唱會上的甜蜜橋段，頓時變成了一場活生生的辦公室不倫鬧劇。（點圖放大瀏覽相關畫面👇👇👇）

+ 1

外遇醜聞迅速發酵！公司火速發布聲明已接受請辭

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體顯示，近一週（07/15～07/21）相關話題的聲量高達11,066筆，而聲量最高點正是落在事發隔天（7/18），許多網友紛紛留言:

「其實他們互動如果自然點，可能還不會鬧到全世界都知道」

「Kiss cam變Catch cam」

「大方親下去反而沒人知道」

「真的不能心存僥倖」

「別人的演唱會總是比較刺激」。



「Coldplay」近一週網路聲量趨勢。（網路溫度計DailyView授權使用）

這場社群風暴持續延燒，也很快波及兩人所任職的公司。根據該公司官方X帳號的聲明，事發後便火速將執行長Andy Byron停職接受調查。Astronomer在聲明中強調，公司致力於維護企業價值，並表示「領導者理應在行為和責任方面樹立標準，但最近這一標準並未達到。」7月20日，隨著輿論壓力持續發酵，該公司發布了第二份聲明，宣布Andy Byron已正式請辭，並獲得董事會接受。

這場社群風暴持續延燒，也很快波及兩人所任職的公司。（截圖）

Coldplay Cam爆紅！BTS、網紅也跟風抓姦模仿潮

「Kiss Cam」的起源可以追溯至1980年代的美國職棒大聯盟（MLB），是為了活絡氣氛而誕生的經典傳統。但這一次的意外，卻讓這個傳統有了全新面貌，從體育節目到娛樂界都掀起了一股模仿熱潮。電視頻道ESPN的節目《SportsCenter》重現了兩人慌亂閃躲的經典一幕，以「Kiss It Goodbye」為題材開了個大玩笑；而美國職棒費城人隊的吉祥物，也在主場比賽時，模仿「當場被捉姦」的橋段，引來全場觀眾的歡呼。（點圖放大瀏覽相關畫面👇👇👇）

+ 2

這股模仿熱潮甚至蔓延到國際舞台，韓國天團BTS的成員Jin也在演唱會上重現了這個經典動作，讓粉絲們笑翻。更誇張的是，近期有不少體育賽事直接把Kiss Cam環節改名為「Coldplay Cam」，專門捕捉場內情侶，引來一波波模仿熱潮。這起事件甚至還被一名網友製成名為《Coldplay Canoodlers》的網頁遊戲，讓玩家扮演攝影師，在虛擬演唱會中找出這對男女主角。

這起事件被一名網友製成名為《Coldplay Canoodlers》的網頁遊戲，讓玩家扮演攝影師，在虛擬演唱會中找出這對男女主角。（截圖）

不倫案變假新聞風暴！「假正宮」現身台北101？

隨著事件熱度不斷飆高，這場風波也演變成一場大型的假新聞風暴。網路上開始流傳各種荒謬的惡搞聲明：有人偽造Coldplay官方貼文，聲稱未來將推出「無攝影機區」；也有人假冒Andy Byron發布道歉文，內容荒唐地表示自己最大的錯誤是「身為Coldplay鐵粉，且熱愛新專輯」。

更誇張的是，一位自稱Andy Byron妻子的臉書帳號現身，發布了一系列情緒激動的長文，控訴丈夫背叛，並貼出在台北101的景觀照，象徵重新出發。這篇文章一度獲得大量網友聲援，但很快被外媒踢爆是盜用他人照片與資料、虛構情節的「假正宮」帳號。

【相關圖輯】32歲男星結婚前出軌「被未婚妻捉姦」IG怒揭男方半裸下跪照（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

Kiss Cam再惹私隱爭議？專家揭露網路肉搜下的現實

從單純的娛樂環節到出軌戀情風暴，這起事件充分地展示了社群媒體的巨大影響力。紐約大學史坦商學院副教授Alison Taylor針對此事在LinkedIn發表看法，指出這起事件之所以引起如此大的迴響，不僅是因為當事人是CEO，更因為它清楚揭示了我們身處於一個全民皆可「肉搜」和監控的社群時代。當人們看到任何有趣或不雅的行為，無論當事人是否觸法，都有可能被公審，甚至被運用駭客技術對付。而這一切，都是在當事人毫不知情也未同意的情況下發生。

【相關圖輯】Google捉姦神器即將走入歷史！網民吹雞連署抗議：這功能很好用…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

或許，這場意外的演唱會風波給我們的最大警示是，在一個全民都是攝影師的時代，現實生活中的每個舉動，都可能在一夕之間被放大、被扭曲，甚至演變成一場真假難辨的網路風暴。因此，無論是在現實生活中，還是在網路上，我們都應該謹言慎行。同時，對於網路上的任何爆料，也應保持懷疑，切勿輕信或隨意轉發。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年7月15日至2025年7月21日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『Coldplay』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。



延伸閱讀：

印尼「龍舟小弟」划進迷因界！魔性動作掀全球模仿潮 內馬爾、韓團愛豆都跟上

〈福利熊〉抒情版爆紅！全聯神曲大變身 網友卻直呼更愛它？

台北信義區百位「新娘」排隊！《戀與深空》線下活動超吸睛 脆友發問「瘋了嗎」惹眾怒？

【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】