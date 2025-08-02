9歲出道51歲定居北京　瓊瑤女神談星途半生路：現在是最好的狀態

今年，陳德容以一首《梅花三弄》亮相綜藝，引起無數人的集體回憶。她9歲被星探發掘，15歲出演第一部電影，曾是瓊瑤最偏愛的演員，也是無數人心中的「瓊瑤女神」。



如今，她搬到北京定居，過簡單自由的生活。她享受與家人、朋友、寵物小狗相處的時光：「現在是我最好的狀態，看多了見多了，沒有什麼讓我覺得稀奇古怪，心比較定下來。」六月，一条在北京見到了陳德容。和她聊了聊人生進入50歲後的「簡單生活」。

編輯：焦淑嫣／責編：陳子文（一条）



9歲的陳德容被星探發掘，12歲拍攝長達1分鐘的化妝品廣告。（一条授權使用）

一、一代瓊瑤女神

今年《乘風2025》舞臺上，陳德容以一首《梅花三弄》紅扇白裙亮相初舞臺。曾讓瓊瑤最偏愛的演員，一代人記憶裡的瓊瑤女神，用一種鮮活的姿態，打破了觀眾對她的固有印象：在綜藝節目中突破，在輿論熱議裡坦然。

提及華語影視圈那些令人魂牽夢繞的古典美人形象，陳德容的名字必然在列。她的演藝生涯，本身就是一場傳奇：9歲被星探慧眼識珠，15歲時，在電影處女作《國中女生》中那份渾然天成的清純與靈氣，讓她被香港邵氏電影公司簽下。

15歲，陳德容拍攝第一部電影《國中女生》。（《國中女生》劇照）

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在邵氏期間，她與「喜劇之王」周星馳多次合作，成為一顆耀眼新星。在《師兄撞鬼》、《鹿鼎記》等經典港產片中的角色形象，雖青澀卻令人過目不忘。

真正讓陳德容的名字響徹兩岸三地的，是她回到中國臺灣後與瓊瑤的深度合作。在《梅花三弄》系列開篇之作《梅花烙》中，她飾演的白吟霜，身世飄零、楚楚動人，梨花帶雨的淒美與不食人間煙火的古典氣質，瞬間俘獲億萬觀眾的心。

陳德容與周星馳合作電影《師兄撞鬼》。（《師兄撞鬼》劇照）

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《一簾幽夢》中，她塑造的「汪紫菱」更是深入人心。那個愛做夢、敏感纖細的少女形象，伴隨著「一簾幽夢」的旋律，成為一代人青春記憶中最鮮明的符號。

她的出現，定義了那個時代觀眾對於「玉女」和「悲情佳人」的審美標準。可以說，陳德容的前半生演藝生涯，幾乎被這光芒萬丈的「瓊瑤女郎」標籤所充盈和塑造，成為不可磨滅的文化印記。

《梅花烙》中陳德容飾演「白吟霜」。（《梅花烙》劇照）

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時光流轉，如今51歲的陳德容，經歷了演藝圈的高光與沉澱後，狀態更加從容自在。她更願意與外界分享的，是那些「慢下來」的、充滿煙火氣的日常點滴：悉心陪伴母親與小狗，與三五知己相約旅行。

「現在是我最好的狀態，看多了見多了，沒什麼稀奇古怪的。」六月的一個午後，我們在北京見到陳德容，聊起從前的「瓊瑤歲月」、現在的「自由日常」，以及她始終沒變的「做自己」。

以下是陳德容的自述。



二、「我現在想挑戰邊緣人物」

我是9歲的時候被星探發掘的，那是1983年的事情，我的媽媽帶我出去玩，拍了一組生活照送洗，結果送洗店的老闆覺得我很可愛，就把相片放大了，放在他們店面的玻璃窗，後來有一個星探過去，看到我的照片之後就進去問老闆怎麼聯繫我，就這樣開始的。

陳德容童年照。（一条授權使用）

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第一次感覺自己紅了，是拍資生堂廣告，當時是最長的一支廣告，一分鐘。第一部電影《國中女生》，我演的角色叫秀秀，算是本色出演，完全很自由地去發揮，也不會害怕演不好，反而那個戲就非常真實。拍完第一個電影之後，我就遷去香港，將近10年在那邊發展，後來就回臺灣拍瓊瑤的戲。

因為很早入行，有一段時間會很抗拒去學校，因為大家都來注意我。我念的是女校，女生分成兩派，一派非常喜歡我，另一派可能就不太喜歡。上下課都會有人來看，所以班上的同學必須下課的時候把前後門關起來。

其實我演了很多戲，但是《國中女生》、《梅花烙》、《一簾幽夢》這幾個會讓觀眾熟知。我這個職業帶給我很多繽紛的事情，一部戲幾百個人，工作人員一大堆人，幾個月住在一起，這都是很特別的體驗。

《國中女生》中陳德容飾演「秀秀」。（《國中女生》劇照）

每一部戲不一樣的妝造、不一樣的角色給你去揣摩，等於是我們揣摩的那個人，是我塑造出來，我又去體驗了一把別人的人生，是很有意思的。我對演戲是非常喜愛的，我很希望嘗試一些比較特殊人格的角色，現在社會大家趨向於很拼，有一個系統去追隨。我想要去演在社會中大家看不懂的那種人，會游離於社會範式的人，這是我想挑戰的。

成就感未必是拿了什麼獎，也可能沒拿到獎，但是看到作品出來的時候，有人喜歡，被感動，動容了，完全被帶入了——這會帶給我成就感。

《梅花烙》讓陳德容的名字響徹兩岸三地。

三、「現在是我最好的狀態，幹嘛要回頭?」

「乘風」這個綜藝，它超出了我熟悉的演員範圍，就覺得去試試看，我真的沒有想那麼細，有這個體驗挺好的，就可以看到自己的極限在哪邊。我比較屬於那種有事就拿出來溝通的人，我會拿出來講，想瞭解一下彼此是什麼想法，沒搞懂的話我就會想搞懂。

我覺得大家看法不一樣，我都能接受，但最重要的一點是不要受到別人的影響。這世界這麼大，每個人都來評價你的話，你是不是要死了。沒有別人會比你更曉得怎麼去取悅你自己，更愛你自己，更肯定你自己。

我爸爸是一個非常好的人，他對朋友、對小孩、對家人都很慷慨，很愛漂亮，很在意自己的打扮，我從小也受到一些薰陶。他做事情講信用，很在乎原則，但不會過分干涉我的選擇。我們家不像有些父母那樣對孩子管束嚴格，而是給予充份的自由和信任。

我從小到大，心態、心智都比較早熟。當同齡人還在按部就班地升學時，我已經明確知道自己要做什麼工作、想要什麼樣的生活。上天似乎早早為我安排好了人生劇本，讓我走上了一条與大多數人截然不同的道路。

陳德容童年照。（一条授權使用）

和父親的合照。（一条授權使用）

現在的生活，有工作，有時間待在家裡，跟朋友聚一聚，健身，在家裡面陪我的小狗，陪陪我媽。偶爾出去自由旅行，到當地跟朋友租個車子，隨性地玩。

年輕的時候不會去想規劃自己5至10年這種問題，慢慢年長了之後，心比較定下來之後，才會去想。好多人規劃一大堆，有時候根本沒有幾個實現，計畫趕不上變化，我把當下活好就好了。

我是去年搬來北京，打算長期定居在北京，因為我跟北京還是比較多緣分的淵源，好幾個戲曾經在這裡面拍，《梅花烙》就是。所以我就一直很想要將來來北京生活，去年就真的實現了。

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我從小就在外面飛來飛去，在臺北的時間都很少。我不會去想家意味著什麼這種問題，會很感傷，給我自己徒增煩惱。從小我又有很多朋友，他們是很親的存在，所以我覺得有朋友的地方也是家，有父母在的地方也是家。

有人問說你想回到什麼時候，哪個年齡段，我一點都不想，我覺得我最喜歡我這個時候，我不用再重新去走以前的路了，幹嘛要回頭？現在是我最好的狀態，看多了見多了，沒有什麼讓你會覺得很稀奇古怪、大驚小怪的世界。我覺得每天都過好快，時間都不夠用。

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