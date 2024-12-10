瓊瑤逝世｜《還珠格格》20大金句重溫　紫薇：我好喜歡你的過份！

瓊瑤於日前（12/4）證實於淡水住家輕生離世，結束她86年璀璨的一生，而她留下的告別文字瀟灑如她筆下的故事，卻也留給眾人無限的想念。



瓊瑤堪稱台灣言情小說教母，筆下作品多如繁星，其中1998年翻拍的電視劇《還珠格格》，一直是無數人心中最經典的宮廷劇，演員如趙薇、林心如、蘇有朋與周杰等人精湛的演技把原著角色演繹得栩栩如生。不過，先前有網友重溫《還珠格格》後發現，當年看起來完全不違和的台詞，如今再看卻充滿了「喜劇效果」，接下來就一起來看看劇中超經典的 20 句語錄吧，也用較輕鬆的角度，重溫瓊瑤的經典作品來懷念她！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 21

還珠格格經典語錄1.

爾康：「原來這口水是生命之泉，紫薇，妳喝下這口水，我可以快樂地上天了。」



還珠格格經典語錄2.

永琪：「陳子昂、李白杜甫、白居易孟浩然，他們加起來也沒有妳的分量，他們寫下再偉大的詩篇，也不會讓我感覺到，這麼深刻的痛楚。妳，勝過千千萬萬的詩，千千萬萬的成語，還有千千萬萬的至理名言，妳超越了一切。」

小燕子：「你說得好好聽喔，我覺得有點飄飄然了。」



【圖輯】點圖放大看瓊瑤年輕時期照片及更多生前照👇👇👇

+ 17

還珠格格經典語錄3.

紫薇：「大家都可以醉，就是妳不可以醉。」

香妃：「誰都可以不醉，只有我可以醉。你們不醉，就可以看到醉裡的人，而我只有醉了才能看到他，讓我醉吧。」



還珠格格經典語錄4.

永琪：「我用我的生命，還有我死去的額娘向妳發誓，我再也不勉強妳做任何事。」



【圖輯】點圖放大看「瓊瑤遺書+熱門改編劇集盤點」懶人包👇👇👇

+ 15

還珠格格經典語錄5.

爾康：「拜託，妳不要這麼痛苦好不好？」

紫薇：「拜託，你不要這麼迷人好不好？」



還珠格格經典語錄6.

永琪：「妳先動一下腳給我看，我真的很擔心⋯⋯還好，沒傷到骨頭，可是傷到我的心了，好痛。」



【相關圖輯】《還珠格格》Netflix上架掀翻煲潮！林心如10大經典角色逐個數（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 30

還珠格格經典語錄7.

紫薇：「你好過份，但我好喜歡你的過份。」



還珠格格經典語錄8.

蒙丹：「受不了了，誰願意做妳師傅，誰願意教妳舞劍，誰願意待在會賓樓裡浪費時間，這種日子生不如死，我是個廢人啦，我沒有用，浪費時間，這種日子生不如此，我是個廢人啦，我沒有用⋯⋯（抓狂）」



【圖輯】點圖放大看《還珠格格》劇照👇👇👇

+ 25

還珠格格經典語錄9.

香妃：「風兒飄飄，沙兒飄飄，風兒吹吹，沙兒飛飛，蒙丹，從此以後我就要化為風兒，和你永遠不分離，蒙丹，我來了！」



還珠格格經典語錄10.

金鎖（對紫薇）：「想到要離開妳，我心裡的痛遠遠要超過離開爾康少爺，我這才明白，我對爾康少爺絕對不是妳對他的那種感情，也許就像爾康少爺答應妳要娶我一樣，原來我們兩個人，真正離不開的，都是妳呀！」



【圖輯】點圖放大看更多趙薇昔日照片👇👇👇

+ 13

還珠格格經典語錄11.

晴兒：「我不由自主地就被帶進了他們那個世界，見識了一場人間最強烈最真摯的愛，我想只有用『驚天地、泣鬼神』六個字來形容了，太美太美了。」



還珠格格經典語錄12.

紫薇：「（重病垂死）爾康，山無稜，天地合，才敢與君絕⋯⋯」

爾康：「什麼山無稜天地合，才敢與君絕，妳不要再說這些廢話了，如果妳死了，我上天入地，永遠不會原諒你！」



【圖輯】點圖放大看更多蘇有朋照片👇👇👇

+ 17

還珠格格經典語錄13.

令妃：「妳還沒有成親，還沒有生兒育女，生命等於還沒有開始。」



還珠格格經典語錄14.

爾康：「紫薇，妳那麼善良那麼熱情，妳不忍心傷害任何人，包括妳的敵人，那麼，妳就忍心傷害我嗎？我一點都不堅強，我很脆弱，我沒有辦法接受失去妳，所以我請你、求你，不要離開我⋯⋯妳是那麽暸解我，妳知道如果沒有妳，我的生命就沒有意義了。」



【相關圖輯】逐一懷緬近年已故圈中人 周海媚鄭佩佩病逝 他不敵癌魔享年56歲（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

還珠格格經典語錄15.

紫薇：「我不要講理，不要講理！」



還珠格格經典語錄16.

香妃：「我真想拿一把熨斗，把你的眉頭燙平。」



【你可能感興趣】點圖放大看《還珠格格》容嬤嬤昔日演出及近照👇👇👇

+ 6

還珠格格經典語錄17.

皇上：「又和那幾個孩子忘形了吧，對不對？就讓他們忘形吧，也許，我們也應該忘形一下。」



還珠格格經典語錄18.

爾康：「妳還記不記得幽幽谷？等妳好了，我們再去幽幽谷，沿著那條河一直走，我們一直來到天與地的盡頭⋯⋯我們去營造我們自己的世界，在那個世界裡，絕對沒有痛苦沒有黑暗，有花有草有雲有夢，有妳，有我！」



還珠格格經典語錄19.

永琪：「這是我第一次暸解男女之情，一旦動了心，竟然如江海大浪、波濤洶湧，什麼都不能控制。」



還珠格格經典語錄20.

小燕子：「這個『以子之手，攻子之眉』總跟打架有關係了吧？是不是那個『老子』好厲害，用他的手把『兒子』的眉毛都給打破了？」

永琪：「這個是『以子之矛，攻子之盾』⋯⋯算了小燕子，妳的『以子之手，攻子之眉』好厲害，就是這樣，妳唸的好可愛，是標準的『小燕子語言』，還珠語錄裡面一定要記這一筆！」



看完以上《還珠格格》20 句經典語錄，才明白當年看似超深情的紫薇、爾康和蒙丹，根本是情勒大王呀～各位腦海中還浮現哪些經典台詞呢？歡迎留言告訴我們喔！

求助網站和熱線：

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288

【不要放棄你的生命】請看看這些求助網站和熱線！

延伸閱讀：

日本網友票選「最有效減肥法」TOP10！第一名低負擔好執行，半年輕鬆瘦10公斤

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】