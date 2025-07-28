兩年前被爆逃漏稅　27歲陸劇女神復出暴瘦變紙片人　腿細如竹竿

大陸女星宋祖兒在2023年被爆逃漏稅，她當時並沒有做出回應，同時神隱，直到其工作室於去年發聲澄清，她也於今年4月回歸螢光幕前。她與劉宇寧合作的《折腰》在播出後大受好評，戲約不斷，怎料，她日前現身新戲開鏡現場，卻被發現瘦到像「紙片人」、腿部細如竹竿。



宋祖兒過去因臉頰較顯嬰兒肥，不時會被激進網友嫌胖，而她在2023年拍攝《折腰》時，也特地減肥10公斤。歷經稅務風波，她在今年4月宣傳《無憂渡》時，已經顯得比以前消瘦，怎料，她日前現身《表妹萬福》開鏡儀式，竟瘦得幾乎皮包骨，健康狀況令人擔憂。

宋祖兒日前現身開鏡儀式，身形暴瘦。（微博圖片）

宋祖兒日前現身開鏡儀式，身形暴瘦。（微博圖片）

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此前，宋祖兒曾分享自己的減肥方法，包括用低卡乳酪代替甜點、少量蔬菜乾代替零食，但也被爆料嘗試過「斷食3天瘦15斤（7.5公斤）」等極端方式。如今她大幅暴瘦，引網友紛紛表示：

「這兩年好的不好的都過去了，現在確實需要好好調養身體了」

「還是別太瘦了，過瘦就沒什麼美感了」

「天，這個骨頭都凸出來了」。



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