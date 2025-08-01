90年代男神公園被野生捕獲　年過50靚樣卻似初出道獲封保養天花板

54歲台灣男星吳奇隆近來投入實境節目《隆行天下》的錄製工作，日前被中國網友野生捕獲現身雲南昆明的翠湖公園，消息曝光後隨即引發討論。



不少網友在小紅書上分享偶遇影片，直呼驚喜「在昆明遇到吳奇隆！」畫面中可見吳奇隆正在公園內專注聆聽工作人員講解，身旁有拍攝團隊與保全人員協助控場，現場氣氛十分熱絡。有路過民眾認不出來，還好奇問：「這是誰啊？」當得知是吳奇隆後，現場瞬間沸騰，不少人驚呼連連。

小紅書近日有多位網友分享在公園巧遇吳奇隆的畫面。（小紅書）

【圖輯】點圖放大看更多吳奇隆近照👇👇👇

+ 15

影片曝光後，網友紛紛留言：「是吳奇隆啊！50+狀態太強了」、「今天穿得好休閒」、「我以為是晨跑大叔，原來是拍節目」，也有人感嘆錯過偶遇機會，更有粉絲解釋：

「這不是拍戲，是拍綜藝！」



吳奇隆過去多以幕後製作為主，但人氣依舊，如今重返螢光幕錄製旅遊實境節目，再度受到矚目。其實早在去年底，他就宣布獲得資深主持人凌峰授權，重啟經典行腳節目《八千里路雲和月》，並將新節目命名為《隆行天下之重走八千里路雲和月》，低調籌備引來粉絲力挺：

「悶聲幹大事！」



吳奇隆年輕時非常靚仔。（視覺中國）

【圖輯】點圖放大重溫吳奇隆全盛時期帥氣照片👇👇👇

+ 14

除了節目備受期待，吳奇隆的凍齡狀態也成為熱議焦點。過去雖曾傳出「發福走樣」的畫面，但多次被路人目擊證實狀態良好，如今再度曝光近況，五官神采依舊，完全看不出已年過半百，被網友封為「男星保養天花板」，甚至直呼：

「和當年《步步驚心》的四爺幾乎一模一樣。」



【同場加映】盤點TVB十個40歲以上爆肌中佬 有一位年近60歲仲好打過後生仔（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 16

延伸閱讀：

家寧遭起訴發聲再控男方劈腿 Andy反控「化妝跟濾鏡可騙人，金流去向無從掩蓋！」

獨／沈玉琳恐非外傳猛爆性肝炎？助理曝他新狀況「中午和老婆芽芽用餐」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】