59歲港產天后相隔7年開騷　澳門唱到哽咽：希望在歌曲裏找到力量

林憶蓮7月27日舉辦「迴響Resonance」2025巡迴演唱會澳門站，本次演唱會以「崩壞、倒塌、重生」三大主題貫穿，當〈至少還有你〉的前奏響起，全場觀眾自發跟唱，林憶蓮被這突如其來的感動衝擊，數度哽咽無法繼續演唱，她含淚表示：「大家大合唱時會有一種共鳴的力量，我覺得〈至少還有你〉好犀利，一齊唱的感動和震撼，好多謝你們。」她覺得演唱會總給她一種好微妙的感覺，好像和大家認識了很久，而每一次演唱會，也會見到一些熟悉的面孔，感覺彼此看著對方成長，所以每次同大家一齊唱歌，歌曲裏面就滿載了一齊成長的回憶。



林憶蓮「迴響Resonance」巡演照片（IG@sandy_lam_official）

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林憶蓮還邊說邊抹淚：

「這次巡迴演唱會叫做『迴響』，這些歌曲裏面其實就有好多好多不同我的回憶碎片，有好多你和我一起都經歷過人生階段裡面，有好陽光燦爛的日子亦都有一些不如意的日子，但是我覺得好開心，也都好珍惜大家今晚再度和我一齊分享一些歌曲，我也都希望這些歌曲可以一路陪在你們的生活裏邊，如果有遇到一些沮喪的時候或者好難過的時候，希望可以在這些歌曲裏面找到一些力量，找到一些勇氣。」



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在熱烈的歡呼聲與此起彼伏的「安可」呼喊聲中，林憶蓮重回舞台，帶來一連串經典金曲〈破曉〉、〈微涼〉、〈枯榮〉及〈依然〉，現場不斷掀起迴響浪潮。演唱會結束後，樂迷遲遲不肯離場， 林憶蓮在歌迷的熱情下，再次出現進行二度安可，唱出〈再見悲哀〉為整個澳門站寫上圓滿句號。

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