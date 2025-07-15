醜聞歌手清空IG粉絲憂淡出　公司「說法曖昧」未澄清：尊重他想法

陳零九日前清空IG追蹤對象，不只友人，甚至取消追蹤五堅情團員，引發支持他的粉絲無限擔憂，更害怕他就此退出演藝圈，對此他所屬種子音樂有所回應。



他涉嫌造假病歷、偽裝高血壓逃避兵役，以30萬元台幣交保竟遭新北檢起訴，第一時間將IG貼文全數隱藏，只留下道歉發文，並表示會中止個人、九澤CP、五堅情演藝工作，好好面對一切並深刻反省：

「再次為我的過錯致上最深的歉意，對不起。」



陳零九IG僅留下早前的道歉發文。（截圖）

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而陳零九大動作清空IG追蹤對象，是否代表徹底告別過去？他所屬種子音樂回應：

「我們尊重零九的想法，由衷感謝大家的關心。目前沒有新的聲明，我們會尊重零九的想法，並依照他先前所發的聲明為準。」



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