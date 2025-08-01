資深藝人洛杉磯辭世享年85歲骨灰灑大海　晚年創70場長者公演紀錄

台灣資深藝人、知名聲樂藝術家鄒森（本名鄒忠禮），於7月29日晚間10時10分在美國洛杉磯安詳辭世，享壽85歲。他生前遺願是不辦告別式，骨灰灑向大海。他是國立臺灣藝術大學音樂科第8屆傑出校友，校方7月31日也發文哀悼。



鄒森一生奉獻於藝術領域，以其渾厚優美的嗓音聞名。他的演藝生涯橫跨電視、電影等領域，包括知名節目《你喜愛的歌》，並參與《金沙刀》等電影演出，以及《碧雲秋夢》、《清宮殘夢》、《再愛我一次》等經典電視劇。

資深藝人鄒森7月29日晚間在美國洛杉磯安詳辭世，享壽85歲。（FB@國立臺灣藝術大學）

即使旅居美國洛杉磯多年，鄒森仍持續在藝術教育領域耕耘。他在長者合唱團「萬年青合唱團」擔任指揮與歌唱指導，帶領超過百位長者重拾音樂夢想，累計舉辦七十場大型公演，更帶領團員登上美國國家音樂廳舞台演出。

鄒森一生奉獻於藝術領域。（FB@國立臺灣藝術大學）

2023年鄒森將畢生珍藏的190幅珍稀海報全數捐贈給母校臺灣藝術大學，這批收藏包含維也納音樂家故居版畫、銅版畫家雅莎葛邦絲作品，以及莫內、畢莎羅等印象派大師的限量石版印刷品，其中更收藏有陳進、洪瑞麟、李梅樹等台灣與大陸近代藝術家親筆簽名的海報作品。

對於這批珍貴捐贈，鄒森生前曾透過好友表示：

「這些海報，終於可以交由我心中最具學術權威與藝術視野的地方——臺藝大，讓更多人看見它們的價值與故事。」



臺藝大對鄒森的辭世表達深切哀悼，肯定他一生對表演藝術與音樂教育的貢獻。校方表示，鄒森校友展現了臺藝人「以藝為志、以教為榮」的精神，其藝術成就與教育熱忱將永遠為後輩學子樹立典範。

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