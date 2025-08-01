向太談郭碧婷育兒「要管三個孩子」其中一個是向佐　讚媳婦教得好

撰文：羊城晚報
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7月30日，向太陳嵐在社交平臺發佈視頻談及郭碧婷育兒，「向太說郭碧婷得管三個孩子，其中一個是向佐」話題沖上熱搜，引發網友熱議。

向太還說：「教育小孩是父母的事，我們絕不會插手。雖然說是隔輩親，我們很疼孫子孫女，但是我和向先生，只可以當他們的觀眾，不可以當他們的導演，不可以破壞父母給小孩立下的規矩。」

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向太還表示，「郭碧婷不讓給孩子吃的，我們也不會偷偷給孩子吃。向佐也很溺愛小孩，因為他自己也是個大小孩，所以碧婷要管三個。碧婷有她自己的方式，小孩也聽話很小就知道規矩，不會賴在地上嚎啕大哭。碧婷教得很好，我們幹嘛要去破壞。」

對此，不少網友表示，好正的三觀，向太有大智慧。

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郭碧婷，1984年1月16日出生於臺灣，女演員、時尚模特。2019年1月18日，郭碧婷與向佐的戀情公開，3月17日，在各自親友的一齊見證下，郭碧婷在臺北接受了向佐的求婚；9月10日，兩人在意大利舉行了婚禮 。代表作有《小時代》、《神犬小七》、《那片星空那片海》。

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