趙露思再發文炮轟經理人公司！嘆「已花10年青春」不想再糾纏下去

中國女星趙露思2024年底被爆出病倒住院，事後她發文揭露這幾年被診斷出有躁鬱症，自己從5年多前就因遭老闆暴力相向而有憂鬱傾向，並控訴對方拿走巨款才肯讓她離開。休養一個多月後，她才復工。



不過8月2日她在發文控訴經紀公司原本承諾，自己因病被迫取消部分品牌代言、工作等，公司會負責處理，還騙取她205萬人民幣（約港幣226萬元）賠償給劇組，最後劇組竟解散。8月3日經紀公司發出聲明回應。

趙露思發文怒斥經理人公司不是。（微博截圖 / @趙露思）

趙露思的經紀公司銀河酷娛發出聲明強調，一直以來公司都有盡心盡力的履行經紀公司的義務，幫助藝人發展事業，沒有作任何違法違約的行為，所以對於趙露思於8月2日晚間的發文感到震驚。

在趙露思生病休養後，公司也盡最大努力減少負面影響及降低損失，因此也請趙露思若對工作上有任何疑慮都可以直接溝通，公司對於合理的建議，一定會予以尊重並充分考慮。公司也呼籲趙露思不要在社群上發佈語焉不詳的內容，引導大眾對相關事實產生錯誤的猜測。

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隨後趙露思轉發了公司聲明，並寫道「這麼多股東的一個公司，有一個人給我發信息嗎？拳頭永遠打在棉花上，然後靜靜的看著你發瘋。但絕對不會解決你上條微博的任何，私下又讓律師到處搜羅我的證據。指導這個聲明的人去當編劇，塑造出軌家暴男這個角色會很有層次。」

經理人公司作出回應後，趙露思立即給予反駁。（微博截圖 / @趙露思）

接着趙露思更不滿留言表示「你震驚什麼？意外什麼？回微信了嗎？只會玩微博？默默承受是在業內到處說我裝病嗎？十七歲合同簽的中國大陸/港澳臺/全世界 宇宙怎麼不是你徐喆的呢？去年被氣進醫院裡是什麼事情呢？前一個多星期我在吃藥吸氧了你們在哪兒？在北海道滑雪，無數的錄音無數的證據，你的聲明跟好了 期待你 你們的起訴」。

看來趙露思想要解約可能要與經紀公司對簿公堂，但她深知「打官司是個非常長久的事情，也許我到約了都還沒打完，再加上作風和噁心的背後小動作，我會被熬死，我已經花了快十年的青春在這裡了，我不想再跟這些人再糾纏十年，每活一天我都珍惜」。

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