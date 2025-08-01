44歲歌王患罕見萊姆病　強忍神經痛開演唱會　兩巨星亦曾飽受折磨

美國流行天王Justin Timberlake日前剛結束巡演，他在今（1）日凌晨透過IG宣布，自己罹患罕見的「萊姆病」（Lyme disease），並坦言因此出現神經損傷與疲勞等症狀，這也是他近期在巡演舞台上顯得精神不濟的原因，Justin Timberlake指出，雖然一度考慮暫停巡演，但對表演的熱愛讓他選擇堅持，並希望藉此分享經歷，幫助其他病友。



Justin Timberlake在個人IG發文透露，自己一直以來都在對抗一些健康上的難題，近期被診斷出罹患萊姆病，雖然不想藉此引起大家的同情，但希望歌迷能了解他私下所承受的壓力，畢竟「萊姆病會讓人身心俱疲」；Justin Timberlake坦言，剛得知確診萊姆病時曾一度感到震驚，也終於理解為何會在舞台上忍受神經疼痛，或是感到極度疲勞、噁心，讓他一度考慮是否該暫停巡演。

Justin Timberlake今（1）日凌晨透過IG宣布，自己罹患罕見的「萊姆病」。（Getty Images）

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然而，Justin Timberlake最終選擇繼續站上舞台，他強調，表演帶給他的快樂遠遠超過身體所承受的短暫不適，很高興自己堅持了下來，他認為，這不僅證明了自己的堅韌，也與粉絲共度許多難忘的時光；Justin Timberlake坦言：

「過去不願意談論自身病況，但現在正努力更坦誠地分享我的掙扎，希望能盡一份力量，幫助其他同樣受此疾病困擾的病友。」



事實上，演藝圈中也有其他藝人曾飽受萊姆病所苦，包括加拿大歌手Justin Bieber以及Avril Lavigne，Justin Bieber過去受訪時曾透露，「我當時看起來狀態很糟，但絕對不是因為吸毒」，而Avril Lavigne曾在2013年無預警消失，直到2015年才證實罹患萊姆病，期間曾一度陷入低潮，坦言「我已經接受了死亡。」

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