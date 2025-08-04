失子星媽對離世罕病兒念念不忘　夢見愛兒感欣慰：他終於健康了

《戲說台灣》班底女星李宇柔上月28日於社群透露罕病兒牛牛過世了，寫道：「兒子走了」近幾日陸續更換社群大頭貼、封面照，都是寶貝兒的照片，7/31再分享兒子童年照，透露夢到兒子了。



李宇柔前天於臉書透露夢到兒子了，夢中兒子和公公牽手散步聊天，讓李宇柔直言：「我好寬慰喔，他終於健康了，終於正常了。」

《戲說台灣》班底女星李宇柔上月28日於社群透露罕病兒牛牛過世了。（聯合報授權使用／資料圖片）

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李宇柔曾在節目上分享求子艱辛，她子宮閉鎖不全，為拚生子流產高達10次，好不容易懷孕，兒子出生竟罹罕病AADC（胺基酸類脫羧基酵素缺乏症），曾被醫生診斷只能活到2、3歲，但李宇柔未放棄，費心照護並嘗試各種療法，如今15歲兒「一覺不醒」，李宇柔悲痛，但也稱「天堂能讓他走路、奔跑」，喊話已逝愛子：

「我永遠、永遠愛他。」



而網友安慰李宇柔，留言「牛牛已經投胎了」，李宇柔感謝網友好意與關心祝福，她還說牛牛會等一家團聚，所以還不會投拍，：

「我們是基督徒喔～他一定會在天家等著我們團聚的。」



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