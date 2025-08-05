女優新有菜引退倒數四個月「宣佈攻港」出道十年首次搞香港見面會
撰文：COOL潮流生活網
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儘管喜迎「新人狂潮」，但在2025年仍有著不少的頂流人物的將告別影業，包括在2015年拿下兩座新人獎項的天使萌外，令粉絲們最不捨的，也莫過於是在Moodyz有著「C位擔綱」稱謂的新有菜。
自龍頭廠牌S1出道後，雖說輾轉加盟FALENO、並最後落腳Moodyz，但在這過程中，新有菜不僅於作品方面持續締造佳績，甚至其X稍早更突破了120萬追蹤，著實透過著種種事蹟，能想見新有菜於當代影業的地位。然而，就在距離新有菜引退剩下「四個月」之際，8/1來自香港的人氣品牌Sixtoy亦官宣了一重磅消息，即為公開10/4、10/5將呈現香港粉絲見面會的情報，而該消息一出後便掀起了網路的討論熱潮。
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會讓人這麼驚豔的原因，.這次除了是她從2015年出道後，個人首次的「香港見面會」外，鑒於著新有菜在引退直播裡頭，講到自己將不再呈現海外活動的關係，便十足讓粉絲意外她這次會前往到香港的決定。
其實，在女優見面會日漸蓬勃的港澳地區，非但誕生了許多活動品牌如Sixtoy、AVKonger、ProjectHikari、Javstarmeet和D糟同學會，讓人驚喜的是連服飾單位S◯XSOCKS也多次於這東方之珠舉辦pop-upstore，著實讓人想見港澳粉絲們的活躍程度！那麼在日後，究竟港澳地區又會呈現怎樣子的精彩活動呢？對此感興趣的朋友，不妨就持鎖定我們的後續追蹤。
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