57歲圈中荒謬大師突然入院　昔日女拍檔一度落淚：過去幫助我很多

57歲台灣「荒謬大師」沈玉琳，上週二健康亮紅燈入院，一星期後在臉書親自證實罹患血癌，令外界都相當擔心。和沈玉琳曾經合作過TVBS《11點熱吵店》、《威廉沈歡樂送》等節目的林襄，之前經理人曾透露她得知沈玉琳的消息後，非常難過一度落淚，日前在最新上載的VLOG中，林襄也談到沈玉琳狀況。



林襄常在YouTube頻道分享日常點滴，最新一集，除了紀錄工作、私下行程，最後邊卸妝邊談及，日前沈玉琳生病的消息，拍影片當日恰巧是上週四本要進棚錄《11點熱吵店》的日子，林襄提到：

「昨天就有說他發燒，今天會請假一天。」



之前經理人曾透露林襄得知沈玉琳的消息後，非常難過一度落淚。（IG@95_mizuki）

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林襄表示看到新聞心裡蠻難過的，「從來沒這麼強烈感受到，一個人身體不舒服，我心裡這麼難過」，她才發覺，沈玉琳在其心中的重要性。林襄透露，沈玉琳過去幫助她很多，像是工作或是人生面臨重要選擇都會去問他的意見，直言：

「玉琳哥在我心中是份量很高的角色，因為我都一直跟著玉琳哥一起工作，他讓我很敬佩，希望他可以早日康復，希望他可以繼續健健康康、快快樂樂，繼續散播歡樂散播愛。」



57歲台灣「荒謬大師」沈玉琳，上週二健康亮紅燈入院，至今已9天，外界都相當擔心。（IG圖片）

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沈玉琳過去一直很照顧後輩林襄，在工作上給予很多指導，還曾打趣在尾牙上喊話，未來要把房產都過戶給乾女兒林襄，可見兩人交情相當好。

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