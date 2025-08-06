49歲「封殺女星」投資版圖縮水　被傳名下三公司1590萬股權被凍結

大陸知名女演員趙薇，憑藉《還珠格格》一炮而紅，近年來卻諸事不順，不僅遭遇婚變，事業也屢亮紅燈。現傳出其名下三間公司股權被法院凍結，涉及金額達1590萬元人民幣。



綜合《每日經濟新聞》、《觀察者網》等陸媒報導，大陸國家企業信用資訊公示系統網站顯示，近日，演員趙薇所持有的西藏龍薇文化傳媒有限公司、合寶文娛集團有限公司、蕪湖東潤發投資有限責任公司股權被凍結，凍結股權權益數額分別為190萬、500萬、900萬人民幣，凍結期限均為3年，執行法院為北京市東城區人民法院。

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據「天眼查」資料，趙薇在西藏龍薇文化傳媒有限公司持股95%、蕪湖東潤發投資有限責任公司持股90%，以及在合寶文娛集團有限公司持股約4.5%。

報導指出，此次非趙薇首次遭遇股權凍結，「天眼查」風險資訊顯示，2021年4月，她曾因與中國民生信託有限公司的保證合同糾紛，所持12.6萬至900萬不等股權被凍結，多家公司股權均受波及。此次股權再被凍結，或是相關法律糾紛仍在發酵。

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近年來，趙薇商業版圖不斷收縮，據公開資料顯示，目前趙薇名下共關聯16家公司，其中10家為存續或開業狀態，包括蕪湖中星汽車銷售服務有限公司、合寶文娛集團有限公司、西藏龍薇文化傳媒有限公司、北京普琳賽斯文化傳播有限責任公司等，趙薇在上述公司任股東、董事等職務。

早在2018年4月，大陸證券監督管理委員會就曾對她與丈夫黃有龍參與收購萬家文化（現已更名為「祥源文旅」）一案，開出行政處分與市場禁入處分。當時兩人試圖以超過50倍的槓桿進行併購，導致金融市場劇烈波動，最終雙雙被罰款30萬元人民幣，並禁止進入證券市場5年。

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