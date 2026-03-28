孫芸芸千金廖思惟未婚產女　男方曬相竟遮自己樣　遭網民起底狂轟

孫芸芸女兒廖思惟在澳洲未婚生子引起熱議，原本網友多為祝福，但昨自稱孩子父親的男子跳出來，不但揭露雙方交往細節，更曝光廖思惟的生產照，自己的臉全都上馬賽克。此舉被網友大罵超自私，他的相關照片、工作經歷、長相立刻被起底。



疑似男主角的男子昨以「廖思惟孩子的爸是我」為題發文，揭露多張2人甜蜜合照，包括廖思惟挺著肚子，在海邊與他牽手的照片，眼神裡滿是濃情蜜意，也有一家三口在醫院的合照，廖思惟抱著孩子，一臉幸福的勾著男友的手，還有一張照片是在澳洲黃金海岸的私人醫院（Gold Coast Private Hospital）拍的，廖思惟穿著輕鬆，抱著孩子和男友合影。

網傳廖思惟孩子父親的相片（小紅書）

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該男表示，廖思惟在2024年1月生下女兒，他澄清並非外界所言「我在得知她懷孕後就消失」、「不負責任」，而是整個孕期都陪伴產檢，廖思惟剖腹當天他也在身邊陪伴。2人1年前分手，但分手原因他不願多談。不過該文已被刪除，有網友截圖後在網路上瘋傳，也讓外界對此事議論紛紛。

網友指出，該男名叫「Jerry Li」，並非外界瘋傳的富二代甚至「紅三代」，而是在澳洲黃金海岸萬豪酒店銷售會員房，現在還從事私人飛機租賃銷售，他的社群大頭照就放著他搭乘私人飛機的照片。另外，他也在劇組跑過龍套。

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根據他微博10年前的紀錄，他曾在郭采潔、佟麗婭主演的中國時代劇「遠大前程」客串過極小的角色，演員表裡甚至都沒有他，只有「遠大前程」劇組微博曾發過一張劇組聚餐照，他身在其中，劇組標注的一票演員帳號中有他，他也在貼文下方和留言朋友互動，不過目前他的微博照片都已刪除。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】