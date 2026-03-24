「台灣第一美女」蕭薔認收《浪姐》邀約多次　被嘲最年長霸氣反擊

藝人蕭薔3月23日出席真人騷節目《網紅與善的距離》記者會，穿著白色洋裝優雅現身，狀態相當好，不負「台灣第一美女」稱號。



對於先前傳出她將參與陸綜《乘風破浪的姐姐》第7季，她表示製作單位確實有來邀約，並透露其實已經邀約了很多次。對於是否參加，她表示「緣分還沒成熟，成熟了自然就會發生」，目前都還沒有確定。

蕭薔（Instagram@stephanieh813）

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談及參與綜藝節目，蕭薔表示意願並不強烈，但若要參與，她也會全力以赴去享受舞台：

沒有什麼事是一定要做的，也沒有什麼事是抗拒去做的。

並引用《金剛經》的「為一切所應為，其心恆處無為」，強調「不管碰到什麼狀況，我的心還是很平靜」。

對於許多網友認為她若參加《浪姐7》，將成為該季「最年長」的姐姐。蕭薔則展現高EQ回應：

我的確出生比較早，但那不是我能控制的，也因為我出生得比較早，所以我的作品和軌跡可以橫跨兩個世代。

談及酬勞話題，蕭薔直言金錢並非考慮加入的條件，巧妙引用佛法「論其跡，不論其心」來說明自己的想法。她強調「緣分成熟了就會去」，比起酬勞高低，她更在乎節目夠不夠好玩：「錢不是問題。」

一旁的好友伍宗德則透露，蕭薔現在的生活十分愜意，《浪姐》的邀約對她來說確實可有可無：「她是多金女，天天都在寫毛筆字，要不要去節目，她有她的標準」。

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