名媛孫芸芸女兒Trinity廖思惟低調澳洲生B　傳已與寶寶生父分手

名媛孫芸芸女兒廖思惟（Trinity）傳出已在澳洲低調生產，根據《鏡週刊》報導，有知情人士透露，目前母子均安，整個懷孕與生產過程皆未對外公開，延續家族一貫低調作風。



據了解，廖思惟此次遠赴澳洲待產，從孕期到生產期間，孫芸芸幾乎全程陪伴在側，不僅協助安排產檢、醫療資源與生活起居，生產當天也親自陪同至醫院，確保過程順利完成。

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消息指出，孩子生父為華人背景人士，家世顯赫，但雙方關係在懷孕期間出現變化，最終分手收場。男方未參與後續安排，兩人關係已正式結束。

面對變局，廖思惟仍決定留下孩子，選擇以單親媽媽身分迎接新生命，而家人也全力支持。據悉，孫芸芸為了保護女兒隱私，期間暫停部分在台公開活動，專心陪伴女兒度過孕期。

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整起事件之所以曝光，傳出與航空圈人士觀察有關。有空服員在往返澳洲航線時，曾目擊廖思惟懷孕狀態及孫芸芸陪同情形，相關訊息因此逐漸流出。

此外，廖思惟在孕期仍持續於社群分享日常生活，但未曾公開孕肚或相關訊息，使整段過程幾乎未被外界察覺。

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