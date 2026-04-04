女神金世正吐心聲　爆出道十年陷低潮恐懼獨處　踏入30歲終於看透

韓劇女神、人氣歌手金世正今年迎來出道十周年的里程碑，同時也是她邁入30歲的重要時刻。



除了在面對歌唱與演技時的心境變化，金世正也在尋找自己的旅程中，發現了新的人生課題。

金世正（Instagram@clean_0828）

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從練習生一路到演員、歌手，透過《驅魔麵館》、《社內相親》、《月亮在江邊流淌》等韓劇作品獲得大眾喜愛，金世正成為《Harper’s BAZAAR 》四月號封面之星，分享星途心路歷程，曾在結束第一張正規專輯《門》的活動，進行海外巡演時陷入低潮，懷疑自己：

真的是一個有足夠力量，能獨自填滿整個舞台的人嗎？

對此感到很茫然，限定女團I.O.I出道的她，在團體解散後，對於獨自一人這件事也產生恐懼。

當時，金世正去看了高中時期的老朋友「Touched」樂團成員Yoomin的演出。看著好友在舞台上全然被能量填滿的樣子感到羨慕，而比起單純的「羨慕死了」的嫉妒心態，她思考的是：「為什麼跟我不一樣？」後來她才發現，在自己同時兼顧演戲、歌唱的時光裡，那是好友在舞台上日復一日、堅守7年所換來的成果。於是她轉換心態，巡演時目標變成了「盡情玩樂享受」，因此心境變得輕鬆，也感到很快樂，神奇的是，觀眾和身邊的朋友也都說她看起來相當游刃有餘。

「Touched」樂團成員Yoomin（Instagram@touched_official）

除了唱歌、演戲，金世正在綜藝主持也展現全方位超強實力，被問如何調整想做好每件事的企圖心？她笑：「其實不用刻意去想，體力的極限就會幫我調整了。」向來自我要求甚高的她，以前無法接受「出道10年，演技和歌唱實力只有5年的水準」，但現在她會告訴自己：「你已經成為一個兩者兼顧的人了啊！」當發現能接受「二選一」時，她似乎也學會放下過多野心的方法。

說起迎接30歲，金世正對於長大成人這件事，認為似乎是「感情變遲鈍」的過程，她說：

變得比較不會受傷，專注於自己的時間也減少了。帶著從容去尋找自我，就是我最近的人生課題。

想起曾和前輩聊天時記下的話「樂在其中便會成長，汲汲營營則會停滯」，她說：

既然現在已經30歲，我覺得該是『樂在其中』的時候了。

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