安宰賢自爆為走秀地獄式絕食　因完美駕馭女裝　圈內瘋傳同志疑雲

韓國知名模特兒出身演員安宰賢，近日與好友K.Will一同參與KBS 2TV綜藝節目《屋塔房的問題兒童們》錄製。



在最新釋出的預告中，安宰賢大方分享了模特兒時期的極致自律與令人哭笑不得的荒唐傳聞，引發觀眾熱議。

安宰賢（劇照）

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年紀小卻是前輩 朱宇宰回憶走秀趣事

節目中，邀請到包括超級模特兒二期出身的大前輩洪真慶，以及近年的韓綜的熟面孔朱宇宰、安宰賢。安宰賢見到洪真慶後展現了極高的敬意，他坦言：「雖然在綜藝節目中可以輕鬆相處，但在模特兒界，她是我平時連看都不敢看一眼的高級前輩。」

令人驚訝的是，雖然39歲的安宰賢比朱宇宰小一歲，但他的模特兒出道年資卻比朱宇宰整整早了4年。朱宇宰也現場證實了安宰賢當年的超高人氣與地位，感嘆道：

那時候走秀，安宰賢通常是排在第一個出場的門面，我則是排在第六個。

安宰賢為走秀瘦到60kg 極端減肥內幕曝光：手抖仍堅持不進食

談到模特兒時期的辛酸，安宰賢透露了當時近乎「殺手級」的飲食控制。身高186cm的他，為了在時裝秀上呈現完美的骨感體態，會將體重降至驚人的60kg。他回憶道：

當時回家後手抖得厲害，卻依然堅持什麼都不吃。

因「太能駕馭女裝」意外捲入性向傳聞

正因為這份對身材的極致追求，讓安宰賢擁有比一般模特兒更為纖細、中性的氣質。他透露當時甚至受邀為女性服飾品牌走秀，並將服裝消化得淋漓盡致。沒想到，因為女裝扮相太過合適且具有美感，當時圈內竟瘋傳他是「同志（Gay）」的謠言。

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