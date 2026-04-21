入青雲鶴男爆私會男粉　差別待遇致鐵粉出走　侯明昊割席棄演新劇

大陸女星鶴男去年憑藉一齣仙俠劇《入青雲》人氣飆漲，劇中她飾演極星淵公主，和洋蔥系男神全依倫上演一場青梅竹馬變宿敵的虐戀戲碼備受關注。



不過，近日她卻遭爆私約男粉，對待老粉與新粉的差別待遇，導致「人設翻車」爭議，連她主演的新劇也遭波及，爆出男主角辭演風波。

鶴男（微博@鶴男 Her）

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28歲的鶴男有張神似美魔女林葉亭的甜美外貌，在《入青雲》中的虐戀哭戲曝光後，不僅成為熱搜話題，還被觀眾評價為「珍珠式教科書級演繹」，讓她同時躍上人氣女星之列。

但近日，她似有人設翻車之嫌，起因於今年初一則vlog影片，曝光她與男粉同遊日本，還有網友爆出她在片場與探班粉絲互動，只見她僅和熟悉的老粉話家常，私下收禮、一起放煙花等，但新粉卻被晾在一旁，新舊粉差別待遇引爆大規模脫粉潮，2025年底原後援會解散後，由與藝人私交甚密的老粉接管組新團隊，卻因設立的入群門檻極高，被外界解讀為藝人縱容親信干預營運，引發部分老粉不滿，多達600名資深老粉憤而求去。

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鶴男人紅是非多，原定主演的陸劇《攻玉》男主角人選，一度傳出是侯明昊，但在她私聯風波爆發後，爆出侯明昊已辭演，網傳曾舜晞可能接替男主角之位，不過《攻玉》官方則表示：「感謝大家對《攻玉》的喜愛和關注，請大家保持理性，以官方認證帳號發布信息為準，感謝支持。 ​」

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