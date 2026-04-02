廣末涼子愚人節宣布復出：認自身脆弱　醫躁鬱神隱一年終返演藝界

曾因重大交通意外與身心狀況神隱多時的45歲日本女神廣末涼子，在4月1日正式透過經紀公司宣布復出。



回顧2025年4月，廣末涼子因在高速公路以時速185公里的驚人速度追撞大型車輛，引發日本社會譁然，隨後更爆出罹患躁鬱症與甲狀腺亢進。歷經一年的停工與休養，她將從今春起逐步回到螢光幕前，並感性表示：

認清了自己的脆弱。

廣末涼子（IG@ryoko_hirosue_official）

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認清自身脆弱！廣末涼子感性發聲：今春正式回歸

廣末涼子所屬經紀公司4月1日發布聲明，衷心感謝各界長期的支持，並針對去年發生的一連串事件造成粉絲擔憂，再次致上深切歉意。聲明強調，廣末將從2026年4月起逐步恢復演藝活動，未來會徹底執行健康管理，並以「不勉強」的方式投入工作。

廣末涼子所屬經紀公司4月1日發布聲明。（RH）

廣末涼子本人也親自發聲：「雖然是私事，但在此報告我將於今春復出。停工期間除了恢復體力，我也獲得了與自己對話的機會，認清了自己的脆弱與特性，並尋找適合自己的工作方式。」字裡行間展現出回歸平凡後的沈穩與省思。

廣末涼子與20226年4月1日發表聲明（RH）

回顧這起震驚全日的事件，發生於2025年4月。廣末涼子行經靜岡縣粟岳隧道時，竟以高達185公里的時速猛力追撞一輛大型拖車，導致對方駕駛肋骨骨折，坐在副駕的經紀人也受傷送醫。更令人震驚的是，廣末涼子本人雖僅受輕傷，卻在送醫檢查時疑似因恐慌狀態，竟對院內護理師施暴動粗，當場被警方以傷害罪現行犯逮捕並移送。隨後經紀公司緊急發聲，透露廣末涼子長期受躁鬱症及甲狀腺機能亢進症所苦，身心狀態極度不穩，進而宣布無限期停工。

儘管爭議不斷，業界對廣末涼子的復出仍抱持高度期待。據《東京體育報》報導，廣末涼子在停工期間依然收到許多工作邀約，不少製作人支持她重新出發。如今女神宣告正式復工，如何在「健康管理」與「重拾大眾信任」之間取得平衡，成為她演藝生涯下半場的最大挑戰。

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