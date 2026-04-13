江語晨浪姐中途離場打官司 重返舞台宣勝訴 惹後台姐姐淚崩一片
撰文：聯合新聞網
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台灣藝人江語晨去年10月宣布離婚，結束與機師前夫長達9年的婚姻關係。近期她參與《乘風2026》（浪姐7），積極重返演藝圈，不料錄影期間卻傳出突發狀況，中途離場處理私人事務，引發外界關注。
直到4月11日最新播出內容中，她重返舞台，並親自透露已在與前夫的官司中勝訴，影片曝光後不僅讓現場「姐姐們」淚崩，也獲得網友一致好評。
江語晨勝訴 浪姐後台哭成一片：
江語晨4月7日凌晨就曾於微博發文求助，緊急尋找美國加州律師，準備隔天出庭。到了4月8日錄製「一公小考」時，她明顯心神不寧，演出結束後隨即向眾人鞠躬致歉，並匆忙離開現場。當時主持人也出面說明，表示她因私事需緊急處理，並希望一切順利，請大家體諒。
所幸在4月11日播出的節目中，江語晨於宿舍透過手機得知前夫上訴遭駁回的消息，當場情緒潰堤落淚。原來她的前夫趁她在大陸錄影期間提出家人相關的官司，讓她壓力倍增、心急如焚。直到法院裁定駁回對方請求，她才終於放下心中大石，「聽到被拒絕的那一刻，我才敢真正釋放情緒」，也因此能重新專注於節目表現，隊友之間也彼此打氣扶持。
這段經歷播出後，讓現場觀看片段的姐姐們全數動容落淚，「江語晨勝訴浪姐後台哭成一片」更迅速登上微博熱搜。網友也紛紛留言表示心疼與支持：
「她贏的不只是官司，更是自己的人生」
「真的太不容易」
「後台一起哭又一起鼓掌，這才是節目最真實的溫度」
「這一幕絕對是年度綜藝最動人的瞬間之一」
更多江語晨的相片：
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