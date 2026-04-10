范瑋琪浪姐全開咪極緊張　資深歌手變新丁　掌心寫滿小抄逗樂網民

人氣綜藝《乘風2026》（浪姐7）近日正式開跑，參賽嘉賓的一舉一動皆成為全民焦點。



近日，節目播出首次公演前的小考環節，歌手范瑋琪（范范）與葉一茜、侯宇、何宣林組成「城北的花」小組，挑戰同名原創抒情曲。范瑋琪在面臨高壓考核時的真實狀態與獨特唱腔，迅速在網絡上掀起熱烈討論。

節目播出首次公演前的小考環節，歌手范瑋琪（范范）與葉一茜、侯宇、何宣林組成「城北的花」小組，挑戰同名原創抒情曲。（微博@范范范瑋琪）

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主打「純唱功」路線：打造極致治愈感

本次小考，范瑋琪所在的團隊選擇了風格溫柔、敘事感強的抒情曲《城北的花》。這首歌在流行唱腔中巧妙融入京劇元素，極具層次。為了追求情感表達的極致，小組決定捨棄繁雜舞步，主打「純唱功」路線。身為隊內的「和聲擔當」，范瑋琪以溫暖醇厚的中低音為表演鋪底，為整首歌曲增添了堅實且深情的厚度。

全開咪考核！范瑋琪唱功被誇讚

在4月8日播出的節目中，小組成員挑戰全開咪（Live）呈現。或許是受到考核的緊張情緒影響，范瑋琪雖然展現了資深歌手的底蘊，但仍有細心觀眾指出其氣息略顯不穩、尾音稍有飄忽，團隊間的和聲默契與節奏配合也存在微小錯位。

身為隊內的「和聲擔當」，范瑋琪以溫暖醇厚的中低音為表演鋪底，為整首歌曲增添了堅實且深情的厚度。（《乘風2026（浪姐7）》節目截圖）

有趣的是，現場鏡頭捕捉到范瑋琪演唱時不時低頭看地「看小抄」，意外流露出她在高壓賽制下真實且緊繃的一面，反差感十足。據悉，其他成員在台上演唱時也不時開掌看小抄，畫面相當逗趣。

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面對這場演出，節目音樂總監在講評時特別點名表揚。他認為儘管細節仍需磨合，但范瑋琪的狀態比起下午練習時有顯著提升，並給予正面肯定：

感覺妳更熟練了，也更加敢唱出來了。

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