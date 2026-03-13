大陸女星王鶴潤微博帳號近日在討論王玉雯新劇《刺棠》的貼文下留言「她古裝太腫太蠢了，真的一點不靈氣」，引發網友熱議。



由於兩人過去曾公開互稱好友，該留言被質疑是「背刺」。對此王鶴潤工作室緊急發聲明，表示是工作人員操作失誤並向王玉雯致歉，而帳號IP顯示西藏、留言IP卻在上海，也讓「非本人操作」的說法再度引發討論。

王鶴潤（右）與王玉雯（左）（微博@王鶴潤rain）

微博留言狠批古裝造型 網友震驚：忘記切帳號？

事情起於3月12日晚間，一名娛樂博主發文討論王玉雯可能出演古裝劇《刺棠》的選角問題，並認為她的古裝造型似乎不太適合。沒想到留言區中竟出現王鶴潤的微博帳號評論：「她古裝太腫太蠢了，真的一點不靈氣」，還附上笑哭表情符號。

大陸女星王鶴潤微博帳號近日在討論王玉雯新劇《刺棠》的貼文下留言「她古裝太腫太蠢了，真的一點不靈氣」，引發網友熱議。（微博圖片）

由於留言來自實名藝人帳號，截圖很快在社群平台流傳，不少網友感到相當錯愕，紛紛留言質疑：

「這姐也太離譜」

「這麼直白吐槽同事嗎，我在公司都不敢」

「明星對明星也這麼刻薄嗎？」

「忘記切號了？」



事件瞬間登上娛樂熱議話題。

兩人曾公開稱好友 留言被質疑「背刺」

更讓外界關注的是，兩人過去曾多次在公開場合互動。2025年11月，王鶴潤曾在微博分享與王玉雯的合照，並寫下「好多老朋友們啊」，顯示彼此關係不錯。如今卻出現如此尖銳的評論，讓不少網友質疑是否「背刺好友」，輿論迅速發酵。

王玉雯（Instagram@wangyuwenph）

工作室緊急道歉 稱為工作人員誤操作

面對爭議延燒，王鶴潤工作室在3月13日凌晨緊急發布聲明，表示留言並非藝人本人所為，而是「工作室工作人員操作失誤，給王玉雯女士帶來了困擾與不便，我們在此致以最誠摯的歉意」，並強調已對相關人員進行嚴肅處理，同時將加強帳號管理。

王鶴潤工作室事後發聲道歉揭真相。（微博@王鶴潤rain）

隨後王鶴潤本人也轉發該聲明，並簡短寫下：「真的非常非常非常抱歉。」不過她並未另外撰寫道歉內容，也沒有直接標註王玉雯。

IP位置成關鍵 網友討論帳號管理問題

值得注意的是，爭議留言發出時，王鶴潤正身在西藏錄製綜藝節目《種地吧》。她微博帳號近期動態的IP位置也顯示為西藏，但該則留言的IP卻顯示在上海。

考量到兩地往返需耗時7小時以上，這項地理位置的落差，成為了支持「非本人操作」的強力證據，網友們得知真相後也忍不住直呼：「ip最有用的一次！」

