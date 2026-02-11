楊冪迷戀眼神看謝霆鋒致辭掀網民熱議　曾被傳為女方同王菲分手？

內地娛樂年度盛事《微博之夜》於上周舉行，一眾頂流盛裝打扮現身。當袁和平、吳京、謝霆鋒一同上台宣傳新戲《鏢人：風起大漠》時，在台上還有楊冪、張藝謀、宋佳等人，而楊冪看著偶像謝霆鋒的迷妹表情，引起網民瘋狂熱議。

霆鋒憑精湛演技及零死角靚仔樣圈粉無數。（小紅書）

楊冪悉心打扮出席《微博之夜》。（微博）

楊冪迷戀眼神看謝霆鋒

有大批網民收看《微博之夜》，發現當謝霆鋒在台上致辭時，在後排的楊冪以迷戀眼神看著霆鋒，隨即令「楊冪見到謝霆鋒的反應」登上熱搜。悉心打扮的楊冪以露肩晚裝示人，在霆鋒致辭時楊冪立即心心眼，眼神充滿仰慕，更不時點頭認同霆鋒。

在後排的楊冪以迷戀眼神看著霆鋒，隨即令「楊冪見到謝霆鋒的反應」登上熱搜。（小紅書）

楊冪眼神充滿仰慕，更不時點頭認同霆鋒。（小紅書）

大批網民都忍不住留言表示：「楊冪最開心的一天 又見霆鋒哥了 做謝霆鋒背後的女人」、「快流口水了」、「後面20年前都是他的小迷妹」、「謝霆鋒說話的時候旁邊的女人眼神都拉絲」、「謝霆鋒確實帥」、「又帥又會做飯還會唱歌還很體貼，真理想男友啊」、「冪冪見到兒時偶像謝霆鋒，秒變迷妹眼」。

有不少網民都表示楊冪看霆鋒的眼神秒變迷妹。（小紅書）

楊冪曾在節目中表示，如果用一個明星形容理想男友，是謝霆鋒。（小紅書）

楊冪謝霆鋒曾傳緋聞

其實楊冪與謝霆鋒在2012年曾合作拍攝《消失的子彈》，兩人更在戲中有激情親熱戲。由於楊冪曾經透露中學時期已迷上霆鋒，房間更掛滿霆鋒的海報，加上曾在節目《非常靜距離》直言：「如果用一個明星形容理想男友，是謝霆鋒。」，因而傳出緋聞。直至2019年，有傳媒報道，霆鋒與王菲分手，並跟與劉愷威離婚的楊冪傳出新戀情。對於傳聞，向來對感情事非常低調的霆鋒在傳媒追問期間，兩度以「黐線」來闢謠，更指跟王菲感情好好。至於與楊冪的關係，霆鋒就表示兩人是朋友，女方亦有支持過霆鋒的節目《鋒味》，對於傳出緋聞感到匪夷所思。