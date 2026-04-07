劉愷威與李曉峰驚傳分手事業更陷停滯　楊冪回應昔日婚姻霸氣護女

劉愷威與內地女星李曉峰的戀情近期頻傳生變，父親劉丹的態度大轉變更令外界揣測兩人已悄然分手。與此同時，4月7日一則關於「楊冪鼓足了多大失望去結束這段婚姻」的詞條登上微博熱搜，讓劉愷威與楊冪的昔日婚姻再次成為大眾焦點。自離婚與單飛後，劉愷威的演藝事業陷入停滯；而楊冪則在近期接連拿下代言，更大方回應舊情，兩人如今的發展與境遇形成強烈對比。



「丹爺」劉丹日前迎來82歲大壽，卻獨欠劉愷威的身影。（IG@konniecrab）

劉愷威與李曉峰兩年情斷？

劉愷威與李曉峰於2022年大方認愛，當時父親劉丹（丹爺）對女方讚譽有加，甚至開綠燈支持兒子再婚。然而，丹爺日前出席活動時態度卻出現180度轉變，被問及兒子的感情狀況時，竟直言沒見過面，更稱不知道兒子是否有女朋友。加上李曉峰近期已刪除社交平台上大部分的放閃動態，兩人亦許久未有同框，種種跡象讓外界不禁揣測這段兩年情已畫下句點。

李曉峰自同劉愷威認愛後頻被抨擊。（微博@李曉峰cherry）

劉丹更轉變口風話：唔知佢（劉愷威）有冇女朋友。（微博@李曉峰cherry）

昔日婚姻惹熱議

隨著4月7日「楊冪鼓足了多大失望去結束這段婚姻」的相關詞條登上熱搜，劉愷威與楊冪的陳年舊情再度被翻出。網民回顧2017年劉愷威受訪時，曾將全年無休、兼顧演戲與老闆身分的楊冪形容為「保姆」。這番言論從丈夫口中說出，在當時便引發不少爭議。如今大眾再度審視這段婚姻，認為兩人從一開始對事業與家庭的優先級安排就不在同一個頻道上，價值觀的巨大差異或許正是婚姻走向盡頭的導火線。

2017年劉愷威受訪時，曾將楊冪形容為「保姆」。（網上圖片）

單飛後事業陷停滯 劉愷威人氣大不如前

劉愷威自2018年離婚並於2019年與嘉行傳媒合約期滿後選擇單飛，本想靠自己重新啟航。然而，離開昔日的資源後，他的演藝事業似乎陷入了停滯期，主流影視項目大幅減少。為了維持熱度，他曾轉戰綜藝節目《披荊斬棘的哥哥第二季》，最終卻在第四輪公演遭到淘汰。近期他更被發現承接縣城的商演，台下觀眾反應冷淡，昔日一線男星的風光與光環似乎已大不如前。

劉愷威曾轉戰綜藝節目《披荊斬棘的哥哥第二季》，可惜在第四輪公演遭到淘汰。（《披荊斬棘的哥哥第二季》影片截圖）

楊冪再談舊情 堅拒曝光愛女捍衛隱私

相比之下，楊冪的心態顯得更為豁達且堅定。在2026年劇集《生萬物》映後，當被問及如何看待過去的婚姻時，楊冪冷靜地回應：「我和他（劉愷威）之間，最久的共同項目，是把小糯米養大。」

楊冪（《生萬物》劇照）

提到女兒，當年她在軍訓綜藝中艱難打通電話的畫面曾讓無數同為母親的觀眾感到鼻酸，在節目中，楊冪被迫打電話給劉愷威，歷經未接通、改打給公公劉丹才匆匆說上話，最後更是匆匆掛斷電話。事後她強烈表達了對這種環節的抗拒：「寧可量身高，卸妝一萬遍，也不想給小糯米打電話，我們已經沒有隱私了。」

當年楊冪在綜藝中艱難打通電話的畫面曾讓無數同為母親的觀眾感到鼻酸。（影片截圖）

楊冪打電話給劉愷威時未接通，改打給公公才匆匆說上話。（影片截圖）

最後更是匆匆掛斷電話。（影片截圖）

楊冪多次強調私下會頻繁聯繫女兒，並懇求外界不要過度討論她的家庭（包含當年的「劇本門」風波與女兒小糯米），堅決主張「家庭的事情，還是放在家裏說」。楊冪堅定地呼籲，無論外界如何討論過往的風波，她都希望將家庭生活保留在私領域，盡全力守護女兒的平靜生活。