微博之夜｜肖戰楊冪封帝后爆搶座大戰爭議　歐陽娜娜罕露側乳搶鏡

大陸演藝圈年度盛事「微博之夜」於2月5日在北京國家體育館震撼登場！



現場集結上百位一線大咖，被網友封為「頂流修羅場」。然而典禮尚未開始，便因楊冪與肖戰的座位安排引發「搶座大戰」，楊冪工作室甚至罕見動怒標記主辦單位討公道；而同場競艷的歐陽娜娜則以大尺度「露側乳」造型成功奪取鎂光燈焦點。

楊冪與肖戰最終分別奪下本屆「微博Queen」與「微博King」桂冠（微博@微博之夜）

頂流之夜落幕 楊冪、肖戰、歐陽娜娜各佔話題榜

根據網路流出的原始座位圖，新科影后辛芷蕾居中，兩旁應是楊冪與肖戰同坐一張沙發。怎料現場粉絲發現，肖戰的姓名貼竟被移往隔壁沙發，引發外界質疑是有人為了營造「雙C位」而偷偷換名牌。此舉讓楊冪工作室不悅，官方微博直接點名主辦單位：

很突然，很震驚，很無奈，@微博之夜 給個說法吧！

主辦單位隨後火速致歉，坦言是工作人員複查時「粘貼錯誤」，並立即將肖戰的座位換回原位。雖然插曲不斷，但楊冪與肖戰最終分別奪下本屆「微博Queen」與「微博King」桂冠，展現無可撼動的頂流地位。

除了座位爭議，紅毯造型更是兵家必爭之地。現年25歲的歐陽娜娜此次有備而來，工作室搶先發布黑、白兩套絕美禮服。

現年25歲的歐陽娜娜此次有備而來，工作室搶先發布黑、白兩套絕美禮服。（微博@微博之夜、@歐陽娜娜）

黑色系照片主打暗黑電影感，娜娜以微捲長髮搭配深邃煙燻妝，眼神犀利，被粉絲盛讚「超殺」。其中一套「純白性感」造型更是大膽，側邊挖空的剪裁讓歐陽娜娜罕見露出「側乳」線條，展現成熟嫵媚的女性魅力。高質感的時尚大片讓網友驚嘆：

「這是在拍雜誌封底吧？」

「微博之夜為妳顫抖！」



微博之夜榮譽榜單：

微博 KING：肖戰

微博 QUEEN：楊冪

微博國際影響力導演：張藝謀

時代影人：黃渤、黃曉明、惠英紅、李冰冰、沈騰、吳京、姚晨

微博國際影響力音樂人：李宇春

微博國際影響力影人：舒淇

微博年度榜樣影人：宋佳、肖戰、辛芷蕾

微博年度口碑演員：雷佳音、楊紫

微博年度榮耀演員：姚晨、楊冪



