胡定欣攜醫生老公重臨西班牙　揭好友出遊袁偉豪張寶兒缺席原因

娛樂圈中有一班住在同區、感情好到打風都打唔甩的星級老友。視后胡定欣日前在IG上載了一輯唯美浪漫的旅遊相片，這班交情深厚的好友日前來了一場歐洲西班牙和葡萄牙的旅行。今次的星級團友陣容相當鼎盛，包括有胡定欣與醫生老公陳健華（Akin）、單立文（豹哥）與胡蓓蔚（豹嫂），以及陳山聰與太太Apple。

胡定欣攜老公與好友一同出遊。（IG@nwuuu）

袁偉豪與張寶兒缺席出遊

眼尖的網民隨即發現，好友名單中唯獨不見另外兩位核心成員袁偉豪（Ben）與張寶兒（Bowie）的身影。定欣亦貼心地隔空喊話，叫他們下次一定要一齊去，看來袁偉豪與張寶兒是因為要留港照顧家庭而分身不暇。從定欣分享的相片可見，他們旅遊期間的天氣好到不得了，每天都是藍天白雲、陽光普照。這班老友一路上除了盡情體驗充滿異國情調的小鎮風光之外，更加放低平日繁重的幕前工作，盡情品嘗當地的地道美食。

胡定欣與老公甜蜜出遊

15年後的今日，聖家堂最高主塔「耶穌基督塔」終於落成封頂，而定欣身邊的風景也迎來了180度的大轉變。去年底與外科醫生陳健華低調完婚的她，這次不再是孤單一人，而是名正言順地以甜蜜人妻的身分，拖實老公的手重臨舊地，並與一班摯友共同親眼目睹這座傳奇建築物的歷史時刻。定欣在帖文中難掩興奮與幸福地寫道：「村民們相識咁耐，唔計一齊出Trip做嘢，今次第一次一齊去旅行，來個西葡遊！真係影咗好多相，多到唔知點post，就揀呢幾張記錄一下，HAPPY TRIP！」