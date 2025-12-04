資深女星驚爆「已去世5年」　曾演張藝謀電影　坎坷經歷曝光

大陸演員董立範外型福態、霸氣十足，因經常演出「自帶氣場的胖富婆」角色，有「富婆專業戶」稱號，入行30年，近年來無作品推出，豈料竟傳出她5年前已過世消息，享年56歲，消息一出衝上微博熱搜，令網友震驚。



董立範1990年正式踏入演藝圈，演過張藝謀執導的電影《活著》，在電視劇《歡喜密探》中也有精湛演出，雖只有中學學歷，但憑藉對藝術表演的熱愛，邊打工邊學習，早年當過泥瓦工，後來靠著一副好歌喉進入瀋陽歌舞團，演藝生涯堪稱：

特型演員的逆襲教科書。

但真正讓她在表演路上站穩腳跟的是與趙本山的合作，當年在《現世活寶》中，她演出潑辣又精明的鄉下婦女，在大陸國寶級演員面對毫不怯場，令觀眾留下深刻印象。

近日傳出董立範已在5年前過世，原因是有網友發現立於瀋陽一處墓園的墓碑上刻著她的名字，根據陸媒報導，董立範在2020年12月8日去世，因家屬相當低調，喪禮沒有公開，以至於未見她的死訊曝光。

她的電影遺作《夢想森林》在2023年上映時，最後的演職人員表中，她的名字還被以白色畫框特地標註，只是當時並沒有掀起關注。

董立範螢幕形象多金、強勢潑辣，私下卻有許多不為人知的苦，2013年曾上節目自揭過往傷疤，透露20歲時曾遭男友騙走好不容易存下的5萬元人民幣（約港幣5.5萬元），導致人財兩失，從此她再也不敢碰感情，孤零零一人直到離開人世。

