中國歌手驚傳美國車禍亡　母親曾發訃告　突「離奇復活」真相曝光

11月14日，內地饒舌歌手孩子王Jake官宣回歸。一個月前，他被傳在美國遭遇車禍去世，此次他在粉絲群發長文回應傳聞：車禍後手機遺失導致無法聯繫他人，發現「去世」消息發酵時已錯過最佳闢謠時機，未及時回應是為收集相關證據，同時也想借這段安靜時間完成專輯製作。



該回應引發網友熱議，不少人質疑：「這樣的事也能拿來開玩笑嗎？」隨後，該事件迅速衝上熱搜。

內地饒舌歌手孩子王Jake（小紅書@一二三）

孩子王Jake「死訊」相關報道及「復活」後的回應全文：

據媒體此前報道，10月20日，中國饒舌歌手孩子王Jake（本名文博）在美國高速遭遇車禍身亡，孩子王所乘的車輛尾部損毀嚴重，送醫後搶救無效離世。其母親朋友圈發布訃告確認離世：「愛子文博已經離世，感謝親友們一直以來的關懷與支持。願他在另一邊安靜、幸福。」

事發時，孩子王與友人分乘不同車輛，後車聽到撞擊聲但因高速路限制無法停車，折返時現場只剩被撞車輛，孩子王已被救護車送走。同行友人描述：

他撞車的那個地方一直堵死了，到了以後只剩下廢墟。

孩子王Jake，本名文博，1997年出生，以「抽象風格」和2024年衝上kanye海口演唱會舞台事件被大眾熟知。他生前的作品多以「無厘頭歌詞+誇張表演」為標籤，被粉絲稱為「饒舌圈的荒誕派」，但也因風格小眾始終處於「半出圈」狀態。

