71歲成龍內地宣傳新戲　熱情錫爆細路女面珠墩雙手摸臉：龍之吻

現年71歲的國際功夫巨星成龍長做長有，近年回國發展，今年主演內地賀歲喜劇《熊貓計劃之部落奇遇記》，又帶住個仔房祖名破冰，兩父子周遊列國。日前有人發文指在戲院見到成龍，成龍錫錫細路女面珠墩，相當熱情。

全紅嬋與成龍合照（微博@全紅嬋）

成龍又帶房祖名見人。（小紅書）

成龍熱情錫小女孩面珠墩

近日有人在社交平台上載成龍現身戲院的片段。成龍同一大班人一齊現身，相信是為電影作宣傳。成龍見到小女孩，行上前雙手摸住細路女塊面咀向面珠墩。身為女孩家長的發文網友指女兒太幸運得到成龍親吻：「哪個女孩得到了龍之吻！成龍耶」。

成龍認為拍戲不是為了拿獎，最主要是觀眾喜歡 。（成龍微博圖片）

成龍曾掃容祖兒玉背

成龍外出活動時不避諱身體接觸。去年10月2025「灣區升明月」大灣區電影音樂晚會，成龍獲安排與天后容祖兒、王力宏等重量級巨星同桌，同枱還有英皇集團老闆楊受成博士。身穿大露背晚裝裙的容祖兒坐在成龍身旁跟對方聊天，成龍原本搭在容祖兒椅背上的手滑到她的玉背上，輕拍了兩下，之後身為容祖兒老闆的楊受成即站起來，並走到容祖兒身邊拉走了她。有網民將片段放到threads開post，惹來熱議，不少網民認為楊受成是個好老闆，有人就指其實楊受成是剛好合照完畢，想調回原先的座位坐到成龍身旁。

小女孩得到「龍之吻」。（小紅書）

熱情。（小紅書）

錫面珠墩。（小紅書）

錫完即離去。（小紅書）

成龍與容祖兒同桌。(片段截圖)

成龍用手輕拍容祖兒玉背。(片段截圖)

楊受成拉走容祖兒。(片段截圖)