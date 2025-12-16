洪金寶爆片酬不及成龍1/4原因　一份恩情無條件幫嘉禾拍戲20年

現年73歲的「大哥大」洪金寶是一代武打巨星，年輕時身手了得，早在70、80年代已是電影界的大紅人，片約不斷。日前洪金寶孖大仔洪天明和三仔洪天照在抖音拍片話當年，大爆自己當紅時期不懂得「水漲船高」的道理，拍戲薪酬遠不及成龍，而洪金寶更為嘉禾公司無條件拍戲20年，全因為老闆何冠昌一份恩情。

洪金寶早前進駐抖音。（抖音@洪金寶）

洪金寶近年行動不便需靠輪椅或撐拐杖出行，突然回春被捲入「神秘液體」陰謀論。（小紅書）

洪天明親解爸爸不用坐輪椅的原因，否認打「神秘液體」。（YouTube畫面）

洪金寶透露14歲那年因一次意外，由三張桌子的高位子跳下來弄傷腳，休養期間不用練習，每天只是吃，結果在發育期增胖，體型即一發不可收拾。洪金寶透露《三德和尚和舂米六》是他首部擔當男主角的電影，當年本來是想找成龍拍攝，但對方因為說要去澳洲拍戲，覓角之際看一看鏡子，洪金寶說：「我也不知道找誰，看看鏡子，這胖子也不錯。」一開始還是沒有人看好，但當電影上映後爆紅，人家便說：「我就說你行嘛！」

三父子一齊話當年。（抖音@洪金寶）

洪金寶係影壇大哥大。（抖音@洪金寶）

當年由三張桌跳下唔小心整傷腳，日日食發胖就一發不可收拾。（抖音@洪金寶）

洪金寶透露《三德和尚和舂米六》是他首部擔當男主角的電影。（抖音@洪金寶）

《三德和尚和舂米六》原由成龍做男主角，後來由洪金寶頂上，令他一炮而紅。（抖音@洪金寶）

洪天明問：「70年代年代，因為動作片開始特別好，你們可能一天跑幾個組，那個時候賺錢是特別多？」洪金寶直認不諱：「可以吧，可以吧，可是我不會理財，我也不懂得什麼叫水漲船高，價錢也不會太高，拍《龍的心》我才漲到400萬，這一部戲是包括導演、演員、武術指導都包括在內。人家成龍拍了一部《蛇形刁手》，下來就1000萬了，《醉拳》什麼2000萬了，我還是那種一點點錢。」

洪金寶係70、80年代片約不斷。（抖音@洪金寶）

洪金寶拍《龍的心》時片漲到400萬，但包括導演、演員、武術指導在內。（抖音@洪金寶）

成龍拍了一部《蛇形刁手》片酬1000萬。（抖音@洪金寶）

洪金寶：「成龍拍《醉拳》什麼2000萬了，我還是那種一點點錢。」（抖音@洪金寶）

雖然片酬不及成龍，但當年洪金寶亦是炙手可熱的武打明星，獲不少大片商邀請拍戲，但洪金寶仍一直留在嘉禾公司，他解釋：「原因是一個恩情，我有段時間也是沒有錢的，沒有工作開，我就去嘉禾公司，找那個老板何冠昌先生，去問他借這個薪水，後來一個月借多少，借4千塊錢，我這樣借是借了一年，沒有條件就給你，一年之後我有工作，慢慢我再還給他，所以我在嘉禾無條件做了20年。」

洪金寶因為嘉禾老板何冠昌一份恩情，無條件拍戲20年。（抖音@洪金寶）

嘉禾老板何冠昌曾借錢俾洪金寶足足一年。（抖音@洪金寶）（網上圖片）

洪天明問洪金寶多年來有沒有一種「飄起來」的虛榮心，洪金寶笑說：「我身體比較重胖，我飄不起來，後來我也沒有那個虛榮感啊，幹什麼都沒有，我從小就也是一個很苦的，也是一個很苦的一群人當中生活出來，到現在有了一點錢，我只不過的生活好一點，想買的東西就可以買得到。」他表示不介意出門被很多人認出，覺得做很好才會多人包圍，他是喜歡的，但打個招呼便可以，但如果死纏便是騷擾。最後洪金寶亦有影片下留言：「紅了一堆人圍着你，不紅沒人在乎你是誰。這個道理我早就想通了。所以別太把自己當回事，但也得把自己該做事做到最好。今天的一切，都是觀眾給我的，得對得起他們。#洪金寶 #自我認知 #清醒 #感恩觀眾 #電影人」

洪金寶笑自己重，從來冇飄嘅感覺。（抖音@洪金寶）

細個亦係捱窮嘅小子。（抖音@洪金寶）