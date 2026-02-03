王晶揭成龍爆紅靠一因素？　當年曾遭吳思遠嫌棄：佢拍咁多部都仆

導演王晶近年積極經營社交平台，向來敢言、言辭犀利的他，時常在社交平台發表具爭議性言論，由名導演變身名「串嘴」，他更開設清談節目《王晶笑看江湖》等多個頻道，由於過往曾與周星馳、張國榮、邱淑貞等眾多巨星合作，在節目中他經常大爆各人不為人知的秘聞，故深受網民喜愛。近日，社交平台則流出一條影片，當中王晶提到曾與他傳不和的成龍，劈頭第一句便語出驚人：「成龍沒有運氣，多厲害都沒有。」

《蛇形刁手》吳思遠首選非成龍

影片中，王晶提到成龍在跟隨導演羅維時期，拍了很多部電影，但還是月薪僅有3000元的那個成龍，且「打得一樣好」，但沒有看，甚至被著名作家古龍「罵哭了」。當導演袁和平打算開拍《蛇形刁手》並屬意成龍時，監製吳思遠曾表示懷疑，認為成龍之前拍了那麼多部戲都「仆了」（票房慘淡），並向袁和平推薦了另一位他認為「比成龍好十倍」的演員金童，兩者吵了很久，「最後吳思遠吵不過，他說算了算了，這部戲我賠就賠，我支持你，用成龍。」

王晶：這不是運氣是什麼？

結果《蛇形刁手》上映後大爆紅，成龍亦聲名大噪，幾個人開心得到澳門吃魚翅慶功，期間，眾人提議再拍一部。王晶憶述大家喝了兩杯酒，隨即決定拍《醉拳》，下船就已經有故事了，而這部戲的票房甚至比《蛇形刁手》多收三倍：「這不是運氣是什麼？」成龍亦憑這兩套作品，擺脫「票房毒藥」稱號。影片引起網民熱議，紛紛留言：「很多人講運氣。其實運氣也是能力的一種。要不來人家怎麼只找他……」、「任何人都是這樣，實力打底，運氣鋪路」、「沒有前期的耕耘，就不會有人找他，當然耕地的牛很多，他還是幸運的那個」，「沒實力運氣來了也接不住」。

王晶與成龍曾傳因《城市獵人》交惡

王晶和成龍盛傳當年合作電影《城市獵人》時鬧翻，據指兩人在電影理念上不合而發生衝突，由於雙方個性剛烈，誰也不肯先讓步，導致矛盾越鬧越大，最後投資方選擇了成龍的名氣，直接將擔任總導演的王晶換掉，兩人因此結怨。後來，王晶開拍《鼠膽龍威》，戲中張學友飾演的「龍威」被指疑影射成龍使用替身，但成龍後來公開聲明自己從不用替身。至近年，兩人關係似乎有所緩和，早前成龍被蕭若元指控對女星不軌，王晶也挺身力撐成龍「當然風流，但絕不下流」。

