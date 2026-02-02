成龍激罕拍片自揭患ADHD　不斷尋新鮮感生活冇時停：偶爾會打人！

71歲國際武打巨星成龍日前開通個人小紅書帳號，正式空降發展成熟的新興社交媒體，數日內追踪人數已高達41萬，成龍於帳戶中分享首條自我介紹影片，希望接觸到更年輕一代的內地觀眾網民。成龍在影片之中未有以國際巨星之姿拍片，反而採親民的路線，介紹個人興趣、生活小事，其中更罕有揭露自己患有ADHD（專注力不足及過度活躍症）。

成龍活躍於中港影壇，更開設小紅書吸納新一代觀眾粉絲。（莫匡堯 攝）

成龍激罕自揭患ADHD 靠廣博興趣尋新鮮感：偶爾會打人！

成龍於影片中介紹自己，提到患有ADHD：「怎麼才能讓我這個ADHD，集中注意力？」表示自己靠廣博興趣，不斷尋找新鮮感、生活冇時停：「到處跑、偶爾唱唱歌、愛健身、照顧花花草草、照顧寵物。」更續指：「偶爾也打打人！別害怕，剩係喺片場啫！」雖然未有透露關於ADHD的症狀，但相信成龍日後會在更多個人分享影片中，進一步自我剖白。

成龍在自我介紹影片中，激罕自揭患有ADHD。（成龍小紅書截圖）

成龍表示自己興趣廣博，分享不少生活及工作片段。（成龍小紅書截圖）

成龍大哥當然鍾意唱歌！（成龍小紅書截圖）

成龍大哥亦會健身。（成龍小紅書截圖）

成龍亦會種花養寵物。（成龍小紅書截圖）

黎明舊愛驚喜相認隔20年跨時空重遇

開設小紅書後，不少與成龍合作過的中國演員均留言表示歡迎，包括《捕風追影》團隊的此沙、文俊輝、林秋楠等後輩。其中，更驚喜地有成龍曾於《神話》合作過的「黎明舊愛」金喜善以韓文留言相認，表示：「這次人生在這裡相遇了！」成龍亦回覆指：「不朽的神話在小紅書中延續。」呼應20年前合作的跨時空魔幻動作電影。

金喜善於28歲時憑與成龍主演的華語古裝電影《神話》在亞洲打開知名度。（《神話》劇照）