金喜善突曬成龍「秘密相冊」　竟公開甜喊大哥「Baby」極親暱

韓國「第一美女」金喜善近年積極經營小紅書，不時拍片與粉絲交流，雖然已48歲，但無論是膚況、氣質還是身材都維持在巔峰狀態，「凍齡神顏」令網民驚嘆不已。除了保養得宜，金喜善的影視作品也是不少人的青春回憶，當中一定包括2005年與成龍大哥合作的電影《神話》，當年金喜善憑此作成功打開內地，亦收穫與成龍的友誼。近日，金喜善在社交平台「開箱」成龍送來的驚喜大禮，令她非常開心，更興奮得直呼對方一個親暱稱呼。

金喜善有「韓國第一美女」稱號。（劇集截圖）

金喜善即使已為人母，但無論樣貌身材都沒有走樣跌Ｗatt。（IG@lovely.katie.k）

依然充滿少女感。（IG@lovely.katie.k）

視成龍為救命恩人

當年金喜善頂著「韓國第一美女」頭銜，與成龍合作電影《神話》，飾演女主角「玉漱公主」，更有指她深受成龍喜愛，獲封「龍女郎」。據指當年在野外拍攝時，金喜善一度因身體不適而暈倒，成龍立馬抱著金喜善，用自己的體溫幫她取暖，才成功令她恢復知覺。因此，金喜善視對方為救命恩人，再加上她一個人離開韓國去多內地拍攝期間，得到大哥無微不至的照顧，兩人自此建立起深厚友情。這份情誼亦未隨電影落畫而結束，2014年成龍在北京舉辦慈善演唱會，更出動私人飛機接送正在趕拍韓劇《真是好時節》的金喜善出席，甚至在台上獻吻。

金喜善於28歲時憑與成龍主演的華語古裝電影《神話》在亞洲打開知名度。（《神話》劇照）

有指金喜善在野外拍攝《神話》的時候身體不適而暈倒，幫她恢復知覺的就是成龍。（《神話》劇照）

成龍親製相冊藏洋蔥

雖然兩人近年鮮有同框，但友情依然。金喜善近日曬出成龍送給她的禮物，竟然是一本貼滿兩人當年拍戲花絮的相冊及一封手寫信。金喜善收到禮物後驚喜萬分，在鏡頭前難掩興奮，先是用國語大喊：「謝謝大哥！」隨後更用韓文感性地說：「我非常感謝這個相冊，以前一起拍攝的回憶，又清晰地浮現眼前，非常感謝，已經收到了。」期間她更親暱地以「Baby Jackie Chan」稱呼對方，足見兩人關係親密無間。

金喜善收到成龍寄來的相冊，表現激動。（小紅書截圖）

金喜善稱呼成龍做「Baby Jackie Chan」。（小紅書截圖）

金喜善非常感謝大哥送她這個相冊，勾起很多當年拍攝時的回憶。（小紅書截圖）

除此之外，金喜善更大方公開成龍的信件內容，字裡行間盡顯大哥的鐵漢柔情。成龍在信中寫道：「親愛的老朋友，好久不見！這麼多年來，我一直有給好朋友收集照片的習慣，即使我換了好幾部手機，但我總是保留著這些照片——因為它記錄了我們快樂的難忘的瞬間。」

約定下次見面再合照

成龍表示這本相冊是特意挑選製作，希望為金喜善帶來一絲溫暖：「這是我們友誼的見證，如果只是作為數字文件存在手機裡未免有些可惜，所以我特意挑選了這些畫面，把它們做成了這份相冊送給你。現年，每當你翻開這本相冊你都會發現，我們的友谊帶來的歡樂與陪伴從未改變。」最後，成龍更期待兩人下次見面要再拍新照片，願友誼地久天長。這波突如其來的「回憶殺」，不僅讓金喜善感動，有網民更笑言：「成龍，現在已經成老頭了，可金喜善還是那個金喜善」、「記得在金喜善旁邊，成龍都變得更帥了！」

金喜善大方公開成龍的信件內容。（小紅書截圖）

字裡行間盡顯大哥的鐵漢柔情。（小紅書截圖）