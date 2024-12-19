第一美女公開向同性示愛「和我交往吧」大膽言論連隊友都嚇呆
撰文：COOL潮流生活網
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最近以14張迷你專輯《STRATEGY》回歸的TWICE，登上IU的YouTube節目《IU的調色盤》，向來把IU是為偶像的TWICE，先是獲得IU主動示愛：「我真的很喜歡TWICE的各位呢，一出道就是我很喜歡的團體！」想到平時都超級害羞的子瑜，讓全場都嚇壞！
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IU先是主動表示：「我真的很喜歡TWICE的各位呢！」讓TWICE一眾成員都感動回應：「我們也很喜歡您」並紛紛對前輩比愛心，這時子瑜竟大膽發言：
「和我交往吧！」
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讓旁邊的成員姐姐們都嚇了一跳，說完子瑜立馬害羞地躲到彩瑛的懷裡，IU則追問：「是誰說的？」聽到是子瑜後又笑說：
「天啊～這就是心動啊！」
播出後子瑜還特地擷取了IU翻唱TWICE〈Alcohol-Free〉的片段，寫下：「我要一直聽IU前輩的版本！」平時總是接受姐姐們的愛，有時候還會讓姐姐們爭寵的子瑜，竟然主動對IU直球告白，讓粉絲們都直呼：
「太可愛了！」
「這門婚事我同意」
「可以帶來台灣合法結婚」
還有人笑說姐姐們都要吃醋了吧！
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