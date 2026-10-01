亞運會2026｜7大女神運動員IG、介紹一文看清　個個實力美貌兼具

2026愛知・名古屋亞運熱戰開打，來自亞洲各國及地區的頂尖好手齊聚日本，除了場上的獎牌之爭備受矚目，不少女選手也因亮眼外型與個人魅力在社群掀起討論！從被外媒形容「美到像AI生成」的韓國20歲擊劍新星，到曾當過模特兒、意外轉行成為射擊國手的日本美女選手，本屆亞運可說是實力與顏值兼具。



以下整理來自中國、日本、韓國、菲律賓、印度、台灣的7名人氣女將，一次認識她們的賽場成績與IG。

台灣／張博雅－田徑女子100米跨欄

IG：@zby0403



台灣代表自然不能少了「跨欄甜心」張博雅。甜美笑容、修長身材加上陽光形象，讓她早在巴黎奧運期間就吸引大批網友關注，不過真正讓張博雅持續站穩國際舞台的，仍是她不斷進步的成績。

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張博雅2026年狀態再度升級，今年在日本木南道孝紀念賽女子100米跨欄跑出12秒96，生涯首度突破13秒大關；5月全大運則以13秒12摘下金牌。杭州亞運曾與獎牌擦身而過的她，如今再度披上中華隊戰袍，挑戰女子100米跨欄。除了場上英姿，張博雅私下也經常透過IG分享生活、穿搭與訓練日常，與比賽時的霸氣模樣形成反差！

日本／鈴木未來乃－射擊

IG：@honjo_mirano



如果要選本屆亞運最戲劇化的「女神級」選手，日本26歲射擊國手鈴木未來乃絕對榜上有名。鈴木學生時期曾從事模特兒及演藝工作，甚至登上雜誌與電視節目，亮麗外型近期也讓她成為日本及海外媒體關注焦點。

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更特別的是，她踏進射擊界的契機竟然也和模特兒工作有關。鈴木過去接下模型槍雜誌相關工作，出版社告訴她，如果取得真槍執照就有機會登上封面，她因此真的跑去考照，沒想到從此愛上射擊。大學畢業後，她停止演藝活動並投入競技射擊，2024年更成功入選日本國家代表隊。

韓國／梁承慧（Yang Seung-hye）－擊劍女子銳劍

IG：@yang_seunghye_



本屆亞運近期最爆紅的美女選手之一，就是年僅20歲的韓國擊劍新星梁承慧。她的國家隊照片曝光後迅速引發海外網友討論，甚至有泰國媒體以「這是真人，不是AI」為題介紹她，精緻外型讓不少網友第一眼以為照片經過AI生成。

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不過梁承慧並非只靠外型受到關注。現就讀韓國體育大學的她是韓國女子銳劍國家隊最年輕成員之一，2026年已隨隊在世界錦標賽拿下團體銅牌，近年成績快速竄升，在韓國甚至被稱為「擊劍女神」、「擊劍偶像」。

梁承慧高中時曾是校內唯一一名女子擊劍隊員，長期與男隊員共同訓練磨練技術，如今首度踏上亞運舞台，也成為韓國代表團話題度相當高的新生代選手！

中國／吳艷妮－田徑女子100米跨欄

IG：@wuyanni_jennie



說到亞洲田徑場上的話題女王，中國跨欄名將吳艷妮肯定有名字。29歲的她主攻女子100米跨欄，不只長期位居中國頂尖行列，鮮明造型與強烈個人風格也讓她擁有極高網路聲量，日本媒體Qoly報導指出，她在中國微博已有約200萬名粉絲。

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吳艷妮對於外界討論外貌也向來相當直接，過去曾公開承認接受雙眼皮美容手術，並表示女性追求美麗十分自然，不會因網路雜音放棄自己的選擇。比賽時，她右手臂的刺青有時也會以肌貼遮住，從妝容、動作到賽前儀式都極具個人辨識度。

菲律賓／Alexandra Eala－網球

IG：@alex.eala



21歲的菲律賓網球一姊Alexandra Eala，則是7人中社群人氣最驚人的選手之一。她近年在女子職業網壇快速崛起，2026年更迎來生涯大突破，拿下個人首座WTA巡迴賽單打冠軍，成為史上首位贏得WTA單打冠軍的菲律賓女將。

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Eala目前世界排名已一度升至第18名，而她其實早有亞運獎牌紀錄，上一屆杭州亞運就在女子單打與混合雙打各收下一面銅牌。為了代表菲律賓出戰本屆亞運，她更選擇放棄同期舉行的中國公開賽。

Eala清新亮眼的外型同樣替她吸引大量粉絲，截至9月18日，社群統計網站顯示其Instagram追蹤人數已突破200萬，堪稱本屆亞運最具明星氣場的女子選手之一！

印度／Manu Bhaker－射擊

IG：@bhakermanu



印度24歲射擊名將Manu Bhaker不只是人氣選手，更是貨真價實的奧運獎牌得主。她在2024巴黎奧運女子10米空氣手槍及10米空氣手槍混合團體賽一口氣收下兩面銅牌，寫下印度體壇重要紀錄。

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她在杭州亞運也曾隨印度隊拿下女子25米手槍團體金牌，本屆愛知・名古屋亞運則出戰女子10米空氣手槍及25米手槍，並獲選擔任印度代表團開幕典禮女子掌旗官，可見她在印度體壇的地位。

台灣／吳佳穎－射擊女子手槍

IG：@yingying_der



台灣射擊「證件妹」吳佳穎也是本屆愛知・名古屋亞運備受關注的美女選手之一。甜美笑容加上亮眼外型，讓她多年來擁有「射擊甜心」、「證件妹」等暱稱，不過外型之外，她更是征戰國際賽場多年的台灣射擊名將，主要專攻10米空氣手槍及25米手槍。

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吳佳穎過去曾多度踏上奧運舞台，早在2014年世界射擊錦標賽就拿下女子10米空氣手槍銅牌；上一屆杭州亞運，她與余艾玟、劉恆妤聯手摘下女子10米空氣手槍團體銅牌，個人賽則拿下第4名，距離頒獎台僅一步之遙。

今年吳佳穎再度披上中華隊戰袍出征名古屋，將與余艾玟及19歲新星鄭晏晴攜手挑戰女子10米空氣手槍，目標替台灣力拚連續兩屆站上亞運頒獎台。她私下也經常透過社群分享訓練、比賽及生活日常。

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