世界技能大賽｜瓷磚貼面項目唯一女選手　香港21歲戴心怡獲激讚

抹刀、靠尺輪番上手、放樣、切割、鋪貼、勾縫，一氣呵成。在上海舉行的第48屆世界技能大賽（WorldSkills Competition）上，來自香港的戴心怡是瓷磚貼面項目唯一一名女選手，在以男性選手為主的參賽陣容中顯得格外亮眼。



21歲的戴心怡，就讀於香港建造學院屋宇裝備監工高等文憑，在工藝課程中接觸到瓷磚貼面，獲老師鼓勵繼續學習相關工藝。為贏得參加世界技能大賽的機會，她每天努力訓練，常常蹲著、單膝跪著、站著，很少有坐的時間。

世界技能大賽上，香港21歲戴心怡是瓷磚貼面項目唯一女選手。（人民日報）

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戴心怡說：

偶爾也突然會想，其他女生都打扮得乾乾淨淨出去玩，為什麼自己在做這種事情，但既然嘗試了，那就做下去。

最終，她在香港代表選拔賽中，成為優勝者之一。

本次世界技能大賽，要求選手在指定牆面和地面用瓷磚拼湊出精細的圖案，最難的是切割要極度精準，接縫要完美對齊，還要確保表面絕對平整、無空鼓。心怡要對抗的不只是眼力，還要在幾天內消耗巨大體力。

9月25日，記者在心怡的工位看到一面白色瓷磚牆已鋪貼完成，磚縫橫平豎直，紅色圖案嵌入其中，給素淨牆面點上一筆亮色，旁邊一整面藍綠色瓷磚牆也已成型。心怡正在貼新的磚塊，白色、紅色、藍綠色在牆面上交錯鋪開，吸引不少觀眾駐足拍攝。

大家紛紛為她點讚，有現場觀賽的市民說：

平時裝修總覺得貼瓷磚都是老師傅、男師傅的工作，沒想到這麼精細專業的手藝被這位漂亮小姐姐穩穩拿捏，真的顛覆了我對這個行業的看法。

戴心怡真誠回應網民支持與鼓勵，感性流淚：

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瓷磚貼面是世界技能大賽結構與建築技術類核心競賽項目，但長期以來因工序繁瑣、精度嚴苛、耐力要求高，被默認為男性主導的傳統工種。

戴心怡的出現，讓不少人改變了看法。她專注每一道工序，鋪貼平整、縫隙均勻、細節考究，紮實基本功展露無遺。

賽場外，戴心怡也迅速走紅網絡，網友留言稱讚她「又美又颯、實力出圈」。從她身上，大家看到了技能職業的無限可能：職業不分性別，匠心不問男女。只要潛心深耕、精益求精，平凡技能也能站上世界頂級舞台。