李麗珍專訪｜感情空窗10年拒再愛　回歸《富貴逼人來》升格演媽媽

撰文：聯合早報
出版：更新：

曾經是戀愛腦，80年代香港女神李麗珍的感情卻千瘡百孔，與深愛的浪子詞人潘源良經歷30年、四合四離的苦戀；後嫁給音樂人許愿，因性格不合，三年婚姻劃上休止符。

李麗珍擁有明眸皓齒，我見猶憐的甜美外表，窈窕淑女，君子好逑，為何情路如此坎坷？追究其因，李麗珍自嘲：「難道是我選錯了人？感情這事很難捉摸。」然後補上一句：「可能我惡死（指兇悍的意思）吧？我不會千依百順。」

李麗珍（IG@__leelaichun）

過盡千帆，如今她已心如止水。「我在感情上已經空窗10年了！不想再談戀愛、不想再從頭認識，年紀已不比從前，太累了。」這10年來難道沒有追求者上門？「我是宅女，宅在家，心門關上，就不會去認識人。」問起前夫許愿，她直言：「我們已經有約30年沒見。」如果不小心在街上碰到呢？「我會說嗨，然後說bye啦。」

我在感情上已經空窗10年了！不想再談戀愛、不想再從頭認識，年紀已不比從前，太累了。——李麗珍

延伸閲讀：李麗珍自認「特別麻煩嘅女人」　情路有失冇得：只得到啲慘痛經歷（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+10

跟李麗珍做訪問像閒話家常，她不太修飾，說話真誠、直接。訪問是在她即將帶着2027年賀歲片《富貴逼人來》飛加拿大多倫多，出席多倫多中華電影節（Toronto Chinese Canadian Film Festival，簡稱TCCFF）之前進行。

問李麗珍想不想得獎，她笑說：「沒認真去想獎項的事啦，出席影展是為了力挺高生（導演高志森暱稱）。」「不過，如果有獎當然好啊，我什麼獎都想拿。」語氣忽地調皮得像個小女孩。

難得接受《聯合早報》獨家專訪的李麗珍，患了重感冒，尚未康復，她趁感冒藥藥效未發作前，努力撐着病體做訪問，真的得說一句：辛苦你了，阿珍！

問起飛多倫多影展，她說：「我到過加拿大拍戲，卻未去過多倫多，飛行時間那麼長，有壓力啊，緊張到便秘，昨晚又沒吃飯（嚇，為什麼沒吃？）。你知道的啦，吃了感冒藥特別渴睡。」原來是睡過了頭。

李麗珍「登6」仍保持著極佳狀態　凍齡美貌引熱討兼分享保養心得

從女兒角色演到為人母

《富貴逼人》系列是香港經典賀歲喜劇電影系列，李麗珍作為「元老級」班底，從《富貴逼人》《富貴再逼人》《富貴再三逼人》一路演到《富貴黃金屋》；2027年，她帶着《富貴逼人來》回歸。

憶述當年的「富貴媽媽」肥肥沈殿霞，李麗珍笑讚她非常照顧小輩，「記得去加拿大拍《富貴再逼人》時，劇組安排我們一起坐在外景車上，有沙發，也有暖氣，好舒服。」李麗珍透露，肥姐打起麻將更是精氣神十足，「跟她打麻將，我都打到瞌睡蟲找上來，當時肥姐還懷着欣宜（愛女鄭欣宜），實在太厲害了。」

人事幾番新，八九十年代拍《富貴》系列時，她都演人家的女兒；如今，她在《富貴逼人來》中，飾演三個孩子的媽「彪嫂」，老公彪叔由吳岱融飾演。問起合作印象，李麗珍說，吳岱融很懂得自由發揮，「他的角色跟當年的驃叔有點相似，都被老婆『欺負』。」

談及印象最深刻的戲，她透露：「有一場在家裏製作咖哩角的戲，老公失業，我得賺外快補貼家用，不過內心老是夢想着發達，過上富貴日子......」

李麗珍有橫財運嗎？「只有一次，在片場與人合買六合彩（彩票），中了三獎，獎金不多，請大家吃一餐就沒有了。」在馬來西亞拍《富貴逼人來》時，清晨5點就起牀，她說：「由於天氣太熱，有時又下雨，高生（高志森）拍戲速度很快，下午三四點就收工。」拍攝期間，李麗珍最常吃的當地美食，是芽菜雞。

延伸閲讀：陶大宇李麗珍合體帶貨掀《大時代》回憶殺　60歲珍妹凍齡零走樣（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+2

為賺錢養家踏入演藝圈

早在1980年代，年僅十四、五歲的李麗珍，與朋友在銅鑼灣逛街時被星探發掘，從此開啟廣告模特生涯。1983年，導演麥當雄通過廣告注意到她，邀請她拍電影《停不了的愛》，飾演溫碧霞的「妹妹」。同一年，李麗珍加入黃百鳴的新藝城電影公司，參演《開心鬼》系列，以第一代校園純情玉女形象紅遍香港。

李麗珍的父親是印尼華僑，祖籍客家梅縣，她說： 「爸爸是一名孤兒，被阿嫲（祖母）領養，我長得像爸爸，只是他皮膚黝黑、五官深邃，外人見到他，都會主動跟他說英語。爸爸會用他有限的英語回說：『我不懂得說英語（I don』t speak English）』。」

踏足演藝圈，只為多賺一點錢，讓家人過上好日子，不願再看到阿嫲吃隔夜菜。她說：「阿嫲最喜歡吃隔夜菜，像客家人的梅菜，她就吃得有滋有味。我跟阿嫲說，我已長大賺錢，你不用這麼節省！當時嫲嫲還用客家話說：你長大了。」從祖孫溫馨的對話，不難發現李麗珍對家人照顧有加。

李麗珍為供弟弟海外升學拍三級片　罕談前夫許愿太精明而不適合

為移民加拿大拍三級片

以清純形象走紅的李麗珍，卻在1993年迎來一次大轉型，接拍起性感三級電影。

李麗珍說，她不想一直演「人家的妹妹」或「女學生」，戲路太窄；但也有人說，她是為了供弟弟到加拿大唸書，急需要一筆錢。問起李麗珍，她告訴早報：「說得都沒錯，但我也是為了想移民！」

當年一部《蜜桃成熟時》，令她搖身一變成性感寶貝，成為1990年代男生的「夢中女神」。「女神？太誇獎我了。（你覺得自己最性感的部位是哪裏？）笑容吧（身材呢？）不覺得啦，身材比我好的也不少，我不算完美。」李麗珍心目中的性感女神是鍾楚紅，只可惜自己出道比紅姑遲，無緣合作拍電影。

拍了幾部性感尺度的電影後，李麗珍原想就此收手，導演王晶卻以400萬港幣重金遊說她拍《玉蒲團2玉女心經》，與當年還是新人的舒淇搭檔。

李麗珍不諱言，拍大尺度影片，酬勞比普通電影多出幾倍。她說：

當年王晶導演簽了舒淇，希望將她打造成性感女神，所以邀我跟她一起拍攝……有爆炸性話題，當然片酬也比一般電影高，之後我就結婚去了。

那時候，她的人氣雖比舒淇高，卻完全不介意為對方抬轎。提到對舒淇初入行的印象，李麗珍笑說：「舒淇那時才19歲，很可愛，說起話來的樣子很有趣，身材也很好。」

賺夠了，李麗珍立即移民加拿大，但只住了10個月，又折返香港，只因日子過得太悶了！

世事就是那麼奇妙，回港之後，李麗珍有一次在酒店廁所巧遇許鞍華導演，兩人就在廁所外談成《千言萬語》接拍事宜。她說：「許鞍華導演教會我很多，演戲時表情無須誇大，只要用心，別人自然會看得出不同。」

《千言萬語》為李麗珍迎來演藝事業第二個高峰。1999年，她憑此片贏得第36屆金馬獎最佳女主角殊榮，也在2000年奪得第5屆香港金紫荊獎最佳女主角獎，演藝事業再度開掛。

延伸閲讀：李麗珍被高志森蔡瀾搶住邀拍三級片　因一大計而答應惟最終冇成事（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+3

與獨生女相依為命

然而，在情字這條路上，李麗珍卻相當坎坷，與許愿離婚之後，她成了單親媽媽，獨自撫養愛女許倚榕。在她心中，與女兒相依為命的日子，感覺非常幸福。

我算是個開通的媽媽，不會強求女兒要做什麼。（有哪些地方像你？）她不愛美、很懂得節省，這一點挺像我的。

女兒很貼心，小時候見她不開心，會留下字條安慰她，為她打氣，讓她放心。

李麗珍透露，拍《富貴逼人來》時，其中一個「女兒」角色原本相中許倚榕。但女兒害羞，不想出鏡，婉拒演出。「她是一名設計師，從事設計婚禮場地、衣櫃櫥窗的工作。」

據悉，29歲的許倚榕已與富家子張明偉訂婚。李麗珍說，即使內心萬般不捨得也只能接受，讓女兒有自己的人生、前進的目標，「總不成希望她一直黏着我吧。」

李麗珍慶60歲生日素顏家居look仍獲讚女神　女兒許倚榕撞樣陳法拉

不抗拒授權打造AI形象

今年邁入60歲的李麗珍，對於年齡，態度很豁達，「人人都會老，這必須接受。」她仍希望在事業上衝刺，開設了小紅書賬號、在中國內地做直播，明年將在香港開拍一部新片。

如今AI影視成為新興行業，可有人動女神的肖像腦筋，意圖將之打造成AI螢幕形象？沒想到李麗珍爽快回應：「有啊，已經有人在洽談中。」會否授權個人肖像製作成AI形象？李麗珍坦言，得看劇本以及對方的誠意。

AI科技時代降臨，她認為沒必要一味排斥；比起抗拒科技，她更在意的，是採用自己肖像製作出來的AI影視作品，最終質量如何。

高志森：李麗珍眼神會說故事

賀歲片《富貴逼人來》導演高志森，欣賞李麗珍的眼神會說故事。兩人在片場常暢談「育女心經」。「她在《富貴逼人來》裏演繹媽媽，在拍片現場常說：我以前會怎麼怎麼照顧女兒，似乎認定自己未來要開拓『媽媽』戲路。」高導接受早報訪問時說。儘管李麗珍是靚媽一名，但若配合電影需要醜化，她也絕無二話！

兩人亦師亦友，合作數十年下來，李麗珍對於高導拍喜劇時需要的幽默節奏，掌握得很精準。「有些資深女星即便演媽媽，仍會介意自己上鏡美不美，但李麗珍只想全心投入到『媽媽』這個年齡層的角色中。」高導說：

她的眼神會說故事，透過鏡頭，更容易讓人看到她所演繹角色的內在感受，這一點非常獨特。

高導也讚李麗珍在圈內沒什麼是非，「相對於我接觸的其他『開心少女』，她（李麗珍）比較單純一點，合作起來就更簡單。」

《富貴逼人來》將於10月16日（星期五）在多倫多中華電影節舉行世界首映。它也是開幕電影，將以廣東原音放映。

延伸閲讀：富貴逼人︱高志森邀林明禎主演新版　「來弟」李麗珍母女同場演出（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+3
李麗珍大馬拍戲興奮撞瘀眼　與林明禎兩代女神同框一部位盡顯優勢袁潔瑩李麗珍罕有同框黃百鳴節目　直認片場曾有拗撬：每日一喊王晶爆片場「掌摑事件」　李麗珍澄清冇交往︰有唔止拍一兩套啦

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

李麗珍
香港藝人動向
富貴逼人
電影
聯合早報
HK01 Space Promotion