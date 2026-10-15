李麗珍專訪｜感情空窗10年拒再愛　回歸《富貴逼人來》升格演媽媽

曾經是戀愛腦，80年代香港女神李麗珍的感情卻千瘡百孔，與深愛的浪子詞人潘源良經歷30年、四合四離的苦戀；後嫁給音樂人許愿，因性格不合，三年婚姻劃上休止符。



李麗珍擁有明眸皓齒，我見猶憐的甜美外表，窈窕淑女，君子好逑，為何情路如此坎坷？追究其因，李麗珍自嘲：「難道是我選錯了人？感情這事很難捉摸。」然後補上一句：「可能我惡死（指兇悍的意思）吧？我不會千依百順。」

李麗珍（IG@__leelaichun）

過盡千帆，如今她已心如止水。「我在感情上已經空窗10年了！不想再談戀愛、不想再從頭認識，年紀已不比從前，太累了。」這10年來難道沒有追求者上門？「我是宅女，宅在家，心門關上，就不會去認識人。」問起前夫許愿，她直言：「我們已經有約30年沒見。」如果不小心在街上碰到呢？「我會說嗨，然後說bye啦。」

我在感情上已經空窗10年了！不想再談戀愛、不想再從頭認識，年紀已不比從前，太累了。——李麗珍

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跟李麗珍做訪問像閒話家常，她不太修飾，說話真誠、直接。訪問是在她即將帶着2027年賀歲片《富貴逼人來》飛加拿大多倫多，出席多倫多中華電影節（Toronto Chinese Canadian Film Festival，簡稱TCCFF）之前進行。

問李麗珍想不想得獎，她笑說：「沒認真去想獎項的事啦，出席影展是為了力挺高生（導演高志森暱稱）。」「不過，如果有獎當然好啊，我什麼獎都想拿。」語氣忽地調皮得像個小女孩。

難得接受《聯合早報》獨家專訪的李麗珍，患了重感冒，尚未康復，她趁感冒藥藥效未發作前，努力撐着病體做訪問，真的得說一句：辛苦你了，阿珍！

問起飛多倫多影展，她說：「我到過加拿大拍戲，卻未去過多倫多，飛行時間那麼長，有壓力啊，緊張到便秘，昨晚又沒吃飯（嚇，為什麼沒吃？）。你知道的啦，吃了感冒藥特別渴睡。」原來是睡過了頭。

從女兒角色演到為人母

《富貴逼人》系列是香港經典賀歲喜劇電影系列，李麗珍作為「元老級」班底，從《富貴逼人》《富貴再逼人》《富貴再三逼人》一路演到《富貴黃金屋》；2027年，她帶着《富貴逼人來》回歸。

憶述當年的「富貴媽媽」肥肥沈殿霞，李麗珍笑讚她非常照顧小輩，「記得去加拿大拍《富貴再逼人》時，劇組安排我們一起坐在外景車上，有沙發，也有暖氣，好舒服。」李麗珍透露，肥姐打起麻將更是精氣神十足，「跟她打麻將，我都打到瞌睡蟲找上來，當時肥姐還懷着欣宜（愛女鄭欣宜），實在太厲害了。」

人事幾番新，八九十年代拍《富貴》系列時，她都演人家的女兒；如今，她在《富貴逼人來》中，飾演三個孩子的媽「彪嫂」，老公彪叔由吳岱融飾演。問起合作印象，李麗珍說，吳岱融很懂得自由發揮，「他的角色跟當年的驃叔有點相似，都被老婆『欺負』。」

談及印象最深刻的戲，她透露：「有一場在家裏製作咖哩角的戲，老公失業，我得賺外快補貼家用，不過內心老是夢想着發達，過上富貴日子......」

李麗珍有橫財運嗎？「只有一次，在片場與人合買六合彩（彩票），中了三獎，獎金不多，請大家吃一餐就沒有了。」在馬來西亞拍《富貴逼人來》時，清晨5點就起牀，她說：「由於天氣太熱，有時又下雨，高生（高志森）拍戲速度很快，下午三四點就收工。」拍攝期間，李麗珍最常吃的當地美食，是芽菜雞。

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為賺錢養家踏入演藝圈

早在1980年代，年僅十四、五歲的李麗珍，與朋友在銅鑼灣逛街時被星探發掘，從此開啟廣告模特生涯。1983年，導演麥當雄通過廣告注意到她，邀請她拍電影《停不了的愛》，飾演溫碧霞的「妹妹」。同一年，李麗珍加入黃百鳴的新藝城電影公司，參演《開心鬼》系列，以第一代校園純情玉女形象紅遍香港。

李麗珍的父親是印尼華僑，祖籍客家梅縣，她說： 「爸爸是一名孤兒，被阿嫲（祖母）領養，我長得像爸爸，只是他皮膚黝黑、五官深邃，外人見到他，都會主動跟他說英語。爸爸會用他有限的英語回說：『我不懂得說英語（I don』t speak English）』。」

踏足演藝圈，只為多賺一點錢，讓家人過上好日子，不願再看到阿嫲吃隔夜菜。她說：「阿嫲最喜歡吃隔夜菜，像客家人的梅菜，她就吃得有滋有味。我跟阿嫲說，我已長大賺錢，你不用這麼節省！當時嫲嫲還用客家話說：你長大了。」從祖孫溫馨的對話，不難發現李麗珍對家人照顧有加。

為移民加拿大拍三級片

以清純形象走紅的李麗珍，卻在1993年迎來一次大轉型，接拍起性感三級電影。

李麗珍說，她不想一直演「人家的妹妹」或「女學生」，戲路太窄；但也有人說，她是為了供弟弟到加拿大唸書，急需要一筆錢。問起李麗珍，她告訴早報：「說得都沒錯，但我也是為了想移民！」

當年一部《蜜桃成熟時》，令她搖身一變成性感寶貝，成為1990年代男生的「夢中女神」。「女神？太誇獎我了。（你覺得自己最性感的部位是哪裏？）笑容吧（身材呢？）不覺得啦，身材比我好的也不少，我不算完美。」李麗珍心目中的性感女神是鍾楚紅，只可惜自己出道比紅姑遲，無緣合作拍電影。

拍了幾部性感尺度的電影後，李麗珍原想就此收手，導演王晶卻以400萬港幣重金遊說她拍《玉蒲團2玉女心經》，與當年還是新人的舒淇搭檔。

李麗珍不諱言，拍大尺度影片，酬勞比普通電影多出幾倍。她說：

當年王晶導演簽了舒淇，希望將她打造成性感女神，所以邀我跟她一起拍攝……有爆炸性話題，當然片酬也比一般電影高，之後我就結婚去了。

那時候，她的人氣雖比舒淇高，卻完全不介意為對方抬轎。提到對舒淇初入行的印象，李麗珍笑說：「舒淇那時才19歲，很可愛，說起話來的樣子很有趣，身材也很好。」

賺夠了，李麗珍立即移民加拿大，但只住了10個月，又折返香港，只因日子過得太悶了！

世事就是那麼奇妙，回港之後，李麗珍有一次在酒店廁所巧遇許鞍華導演，兩人就在廁所外談成《千言萬語》接拍事宜。她說：「許鞍華導演教會我很多，演戲時表情無須誇大，只要用心，別人自然會看得出不同。」

《千言萬語》為李麗珍迎來演藝事業第二個高峰。1999年，她憑此片贏得第36屆金馬獎最佳女主角殊榮，也在2000年奪得第5屆香港金紫荊獎最佳女主角獎，演藝事業再度開掛。

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與獨生女相依為命

然而，在情字這條路上，李麗珍卻相當坎坷，與許愿離婚之後，她成了單親媽媽，獨自撫養愛女許倚榕。在她心中，與女兒相依為命的日子，感覺非常幸福。

我算是個開通的媽媽，不會強求女兒要做什麼。（有哪些地方像你？）她不愛美、很懂得節省，這一點挺像我的。

女兒很貼心，小時候見她不開心，會留下字條安慰她，為她打氣，讓她放心。

李麗珍透露，拍《富貴逼人來》時，其中一個「女兒」角色原本相中許倚榕。但女兒害羞，不想出鏡，婉拒演出。「她是一名設計師，從事設計婚禮場地、衣櫃櫥窗的工作。」

據悉，29歲的許倚榕已與富家子張明偉訂婚。李麗珍說，即使內心萬般不捨得也只能接受，讓女兒有自己的人生、前進的目標，「總不成希望她一直黏着我吧。」

不抗拒授權打造AI形象

今年邁入60歲的李麗珍，對於年齡，態度很豁達，「人人都會老，這必須接受。」她仍希望在事業上衝刺，開設了小紅書賬號、在中國內地做直播，明年將在香港開拍一部新片。

如今AI影視成為新興行業，可有人動女神的肖像腦筋，意圖將之打造成AI螢幕形象？沒想到李麗珍爽快回應：「有啊，已經有人在洽談中。」會否授權個人肖像製作成AI形象？李麗珍坦言，得看劇本以及對方的誠意。

AI科技時代降臨，她認為沒必要一味排斥；比起抗拒科技，她更在意的，是採用自己肖像製作出來的AI影視作品，最終質量如何。

高志森：李麗珍眼神會說故事

賀歲片《富貴逼人來》導演高志森，欣賞李麗珍的眼神會說故事。兩人在片場常暢談「育女心經」。「她在《富貴逼人來》裏演繹媽媽，在拍片現場常說：我以前會怎麼怎麼照顧女兒，似乎認定自己未來要開拓『媽媽』戲路。」高導接受早報訪問時說。儘管李麗珍是靚媽一名，但若配合電影需要醜化，她也絕無二話！

兩人亦師亦友，合作數十年下來，李麗珍對於高導拍喜劇時需要的幽默節奏，掌握得很精準。「有些資深女星即便演媽媽，仍會介意自己上鏡美不美，但李麗珍只想全心投入到『媽媽』這個年齡層的角色中。」高導說：

她的眼神會說故事，透過鏡頭，更容易讓人看到她所演繹角色的內在感受，這一點非常獨特。

高導也讚李麗珍在圈內沒什麼是非，「相對於我接觸的其他『開心少女』，她（李麗珍）比較單純一點，合作起來就更簡單。」

《富貴逼人來》將於10月16日（星期五）在多倫多中華電影節舉行世界首映。它也是開幕電影，將以廣東原音放映。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】