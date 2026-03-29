李麗珍為供弟弟海外升學拍三級片　罕談前夫許愿太精明而不適合

現年60歲的李麗珍出道超過40年，累積不少膾炙人口的作品，包含《開心鬼》系列、《玉蒲團之玉女心經》、《千言萬語》等，更憑三級片《蜜桃成熟時》成為許多人心目中的一代女神。近日李麗珍接受資深傳傳媒人汪曼玲YouTube頻道節目《快拍. 曼鏡頭》的訪問，講到當年是為了養家才拍三級片，另外更罕有提及前夫許愿因太精明而不適合自己。

李麗珍是無數人心中的性感女神。（電影截圖）

李麗珍已10年沒有拍拖

李麗珍多年來的感情生活都備受外界關注，近日她接受資深傳媒人汪曼玲《快拍. 曼鏡頭》訪問，被問到外界常以「美女與野獸」形容她與幾位舊愛的戀情，李麗珍對此也無法解釋，更表示可能是一剎那的喜歡便投入了感情。當回望過去已有10年沒有拍拖，李麗珍坦言：「我都有一半係相信命運，不過唔緊要，跌多幾次就慣咗唔再痛，咪放開啲，唔好樣樣都咁執著。」

近日李麗珍接受資深傳媒人汪曼玲《快拍. 曼鏡頭》訪問。（YouTube/@《快拍. 曼鏡頭》）

李麗珍為錢才拍三級片

李麗珍於90年代拍攝《蜜桃成熟時》成為許多人心目中的一代女神，被問到當年為何毅然拍三級片，李麗珍直言不諱：「為了錢。」她稱當時為供弟弟到加拿大讀書，同時想嫁人過更好生活，在監製高志森的鼓勵下，決定放手一搏。可惜自父母離世後，弟弟移民了，妹妹沒再見面，現在唯有工作才可令自己不再唔開心。李麗珍指曾想過賺夠錢就移民退休，並曾居住加拿大10個月：「但係真係唔得，一來天氣天凍，二來又冇朋友，真係好抑壓，嗰陣真係一時衝動。」

李麗珍當年一改玉女及妹妹仔形象，突然轉型做脫星，相當轟動。（《蜜桃成熟時》劇照）

李麗珍透露當年是為了錢而拍三級片。（YouTube/@《快拍. 曼鏡頭》）

自認醋埕戀愛腦拒絕富商追求

李麗珍在訪問中自認戀愛腦，雖然曾有富商追求，但都沒有接受：「我係戀愛腦，起碼要有啲愛，嗰陣遇到啲有錢人，通常都好花心，我係醋埕，點忍得住？所以我冇呢個福氣，不過我諗轉頭都會做同一樣選擇。」其後更談到與潘源良的「四分四合」轟烈情史，李麗珍指男方曾跟她講過「你可唔可以愛我多一啲？」，令自己覺得好離譜又不適合拍拖。

李麗珍自認醋埕戀愛腦拒絕富商追求。（YouTube/@《快拍. 曼鏡頭》）

李麗珍指前夫許愿太精明不適合自己

李麗珍亦罕有提及與前夫許愿的婚姻，更覺得對方不適合自己，原因是許愿太精明：「我又唔可以話人哋呃我，但是後來有一少少覺得係，計算啲。」至於女兒許倚榕宣布訂婚，李麗珍大讚女兒好乖，一有時間就會跟她吃飯，亦感謝女兒給了自己很多開心和幸福回憶：「唔係佢要報我恩，而係我要多謝佢，畀咗一段咁開心嘅經歷。」