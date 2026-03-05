李麗珍「登6」仍保持著極佳狀態　凍齡美貌引熱討兼分享保養心得

昔日香港影壇的女神李麗珍最近於社交平台更新近況，如今已60歲的她，依然保持著極佳狀態，凍齡的美貌引起了網民熱烈的討論。不少網民湧入留言區，紛紛回憶起她在影壇的輝煌時代，不禁大讚「歲月從不敗美人」。不少影迷還翻出她年輕時的照片，感慨在美女如雲的80、90年代，她始終是無可取代的存在。李麗珍亦分享自己保養的心得，就是睡足8 小時，還有每天早上起來都喝溫水、梳頭能促進頭皮血液循環及後拉筋改善身體僵硬等。

昔日香港影壇的女神李麗珍最近於社交平台更新近況。(小紅書圖片)

已60歲的她李麗珍依然保持著極佳狀態。(小紅書圖片)

李麗珍氣質出眾被星探發掘

17歲時，李麗珍因出眾的氣質在街頭被星探發掘，從廣告開始她快速踏入演藝圈。隨後，她憑藉電影正式嶄露頭角，成為80年代最具代表性的香港青春女星之一。在事業巔峰之際，她並未固守「清純玉女」形象，而是勇於嘗試不同類型的角色。儘管一度遭受外界質疑，但她憑藉實力證明自己。在1999年，她以電影《千言萬語》奪下第36屆金馬獎最佳女主角，在演藝生涯中寫下了光輝的一頁。隨著香港電影的黃金時代逐漸退場，李麗珍選擇淡出螢幕，將生活重心轉向家庭。多年後，她再次出現在社交平台上，展現的是歷經歲月洗禮後的從容與自信。如今，那份自然不刻意修飾的狀態，更加襯托出她溫潤優雅的氣質。

李麗珍17歲時因出眾的氣質在街頭被星探發掘。(小紅書圖片)