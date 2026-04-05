李麗珍自認「特別麻煩嘅女人」　情路有失冇得：只得到啲慘痛經歷

李麗珍近日接受資深傳媒人汪曼玲訪問，期間講到當年為何突然轉型，從清純學生妹搖身一變為性感女神、拍三級片及推出寫真。此外，她亦講到年輕時見父母結婚多年仍手拖手，使她對愛情充滿憧憬，結果除了跌到損手爛腳、換來一段段慘痛經歷外，她一無所得。友情方面，李麗珍透露圈中有兩位閨密羅明珠及藍潔瑛，但都已先後離世，更分享了過往與藍潔瑛相處的軼事。

李麗珍近日接受資深傳媒人汪曼玲訪問。（YouTube@ 汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

做足十幾年學生妹嫌悶 受宮澤理惠啟發轉型拍寫真三級片

李麗珍是外界眼中的「純欲天花板」，初出道走清純路線，但後來她忽然拍寫真、三級片，令外界相當震撼。她說：「我有問過高志森導演，佢話如果你放得開，可以拍啲……唔係露晒嗰啲，性感啲，拍咗一套《夏日情人》試水溫。」之後她又拍攝了《不扣鈕的女孩》、《愛的精靈》和《蜜桃成熟時》，高志森與嘉禾更爭住要搶先上映。珍妹指當時行性感路線絕對是自願，沒有遭受任何壓力，加上見日本的宮澤理惠寫真集好靚，自己也想趁機轉型：「我做阿妹、做學生做到就嚟30歲，做咗十幾年學生、阿妹，我係時候轉一轉，性感又如何呢？如果拍到一個好睇嘅電影，有人鍾意嘅，公司又有票房保證嘅，我覺得可以係一個新嘗試囉，同埋打後落嚟容易啲去搵其他發展。一路做學生、阿妹，好難有主角俾你做，框死咗十幾年著件校服出嚟，我有啲悶。屋企人又冇俾壓力我。」

李麗珍是外界眼中的「純欲天花板」，初出道走清純路線，但後來她忽然拍寫真、三級片，令外界相當震撼。（網上圖片）

珍妹指當時行性感路線絕對是自願，因為當時很想轉型：「我做阿妹、做學生做到就嚟30歲，做咗十幾年學生、阿妹，我係時候轉一轉，性感又如何呢？如果拍到一個好睇嘅電影，有人鍾意嘅，公司又有票房保證嘅，我覺得可以係一個新嘗試囉，同埋打後落嚟容易啲去搵其他發展。」（YouTube@ 汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

裸露零壓力 威尼斯影寫真自動除衫催導演

她還記得第一次拍寫真是在威尼斯，自己亦沒有扭扭擰擰，導演拍完第一個鏡頭，她已自動除衫：「佢話未得住、未得住、等等先，我心諗『咁快啲啦！好凍㗎！』我仲催人哋快啲喎。」講到寫真至今仍有價有市，被炒至幾千元，珍妹只淡淡然說：「成日都話斷市，到而家，30幾年嘅嘢喎。」她指當時拍寫真確實收入豐厚，家人也沒有施壓或覺得「點面對親戚」，反之珍妹見家中環境不好，儘管父母一向重男輕女，但她15歲開始拍廣告賺到錢，都有用自己收入養家幫補，每月交幾萬元家用。

她還記得第一次拍寫真是在威尼斯，自己亦沒有扭擰，導演拍完第一個鏡頭，她已自動除衫：「佢話未得住、未得住、等等先，我心諗『咁快啲啦！好凍㗎！』我仲催人哋快啲喎。」（YouTube@ 汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

講到寫真至今仍有價有市，被炒至幾千元，珍妹只淡淡然說：「成日都話斷市，到而家，30幾年嘅嘢喎。」（YouTube@ 汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

因父母幸福憧憬愛情 情路失多於得：冇咩得到，得慘痛經歷

珍妹以往有過多段情史，她坦言過往因父母的童話式邂逅和緣份，因而對愛情非常憧憬：「見到佢哋手拖手行街，所以嗰時我就諗，我將來係咪會有一段咁幸福嘅婚姻呢？可能係因為咁，所以有膽去拍拖。」被問到情路崎嶇，會形容得還是失比較多，珍妹不諱言：「我都冇得過咩，失多囉，真係冇咩得到，得到一啲慘痛嘅經歷，不過曾經都好開心，每一段感情都有開心過嘅。」講到當年與邵仲衡在《大時代》的「孝婷戀」CP至今仍受內地網民追捧，珍妹也表示當時覺得劇本寫得很好，她也拍得陶醉，笑問：「點解當年冇同邵仲衡拍拖嘅？嗰時應該投入緊出面嘅愛情，所以大家冇咩接觸，佢好少嘢講，講完對白就走，私底下冇傾過偈。」

珍妹以往有過多段情史，她坦言過往因父母的童話式邂逅和緣份，因而對愛情非常憧憬：「見到佢哋手拖手行街，所以嗰時我就諗，我將來係咪會有一段咁幸福嘅婚姻呢？可能係因為咁，所以有膽去拍拖。」（YouTube@ 汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

被問到愛情路崎嶇，會形容得還是失比較多，珍妹不諱言：「我都冇得過咩，失多囉。」（YouTube@ 汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

珍妹續說：「真係冇咩得到，得到一啲慘痛嘅經歷，不過曾經都好開心，每一段感情都有開心過嘅。」（YouTube@ 汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

講到當年與邵仲衡在《大時代》的「孝婷戀」CP至今仍受內地網民追捧，珍妹也表示當時覺得劇本寫得很好，她也拍得陶醉。

珍妹笑言：「點解當年冇同邵仲衡拍拖嘅？嗰時應該投入緊出面嘅愛情，所以大家冇咩接觸！」（YouTube@ 汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

兩閨密先後離世 憶藍潔瑛生前常跌鎖匙上門借宿

《大時代》亦令她結識到閨密藍潔瑛，二人很談得來，當汪曼玲指傳聞藍潔瑛腦裡有點混亂，她說：「後期囉，唔知點解嗰時佢成日都唔見鎖匙，嗰時我好少拍戲，我生咗個女，未開工，佢成日都唔見鎖匙，成日打畀我問可唔可以上嚟，我話『喺度瞓啦，聽日再諗辦法。』」珍妹指自己圈中有兩位閨密，藍潔瑛與羅明珠，但二人皆已離世，汪曼玲續問「開心少女組」眾人之中，似乎珍妹的故事最複雜，她也直認：「複雜呀，最多磨練就係我，磨到而家損手爛腳，唔可以再俾人哋磨，我係特別麻煩嘅女人。」

《大時代》亦令她結識到閨密藍潔瑛，當汪曼玲指傳聞藍潔瑛腦裡有點混亂，她說：「後期囉，唔知點解嗰時佢成日都唔見鎖匙，嗰時我好少拍戲，我生咗個女，未開工，佢成日都唔見鎖匙，成日打畀我問可唔可以上嚟，我話『喺度瞓啦，聽日再諗辦法。』」（劇照）

珍妹指自己圈中有兩位閨密，藍潔瑛與羅明珠，但二人皆已離世。

汪曼玲續問「開心少女組」眾人之中，似乎珍妹的故事最複雜，她也直認：「複雜呀，最多磨練就係我，磨到而家損手爛腳，唔可以再俾人哋磨，我係特別麻煩嘅女人。」（YouTube@ 汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

自認麻煩女人情路損手爛腳 十年冇拍拖已慣孤身一人

與潘源良分手至今，李麗珍已有十年空窗期，她說已經習慣了自己一個，自自然然就會慣，雖然女兒許倚榕常常去未婚夫張明偉家中過夜，但偶爾都會回家洗碗、換床單、吸塵；至於會否嚮往新戀情，珍妹就順其自然。對於現時經濟狀況，珍妹強調自己是不能不工作的人，目前內地公司幫手接廣告，但她就拒絕帶貨，因自覺做不來，但她也坦承：「理財麻麻哋」，不過就「未死得」，更謂：「我從來未買過股票、又未買過金，樓就有嘅，之前樓市好嗰時有，我諗依20年到我老都唔會再買，唔使咁大壓力。」

與潘源良分手至今，李麗珍已有十年空窗期，她說已經習慣了自己一個，自自然然就會慣，雖然女兒許倚榕常常去未婚夫張明偉家中過夜，但偶爾都會回家洗碗、換床單、吸塵；至於會否嚮往新戀情，珍妹就順其自然。（IG@annise___）