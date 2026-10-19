桐谷健太自爆「有三個妻子」兩人侍寢　嘆女方強硬追求：無法拒絕

日本演員桐谷健太，46歲，演過《ROOKIES（不良學園）》《仁醫》，近年主演《刑警與檢察官，有時是法官。》10月13號他上了TBS一檔料理綜藝，叫《瀧澤凱倫＆和田明日香的菲林廚房》，本來是個做飯聊天的節目，結果他一張嘴就把棚內所有人震驚得啞口無言。



聊到早年拍紀錄片《世界滯在記》的經歷，桐谷健太先是很平常地說了一句「我去過四五次」。

桐谷健太（網上圖片）

然後話鋒一轉：

所以我在非洲有兩個妻子。

旁邊的主持人和田明日香手裏的鍋鏟當場停了。助手納達爾瞪着眼問：「這能在電視上說嗎？」納達爾補了一刀：「這不符合日本的規則吧？」桐谷健太笑了笑：「那邊的規則。」然後他又補了一句讓全場徹底炸掉的話：

兩個妻子，日本現在還有一個，所以我有三個妻子。

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畿內亞比紹的規矩：女人求婚，男人不能拒

桐谷健太說的是西非的畿內亞比紹共和國，一個島國。當地實行一夫多妻制，但跟很多人想象的不一樣，那裏的規矩是反過來的——只有女性有求婚的權利，男性完全被動。女性可以選男人，男人不能選女人，被求婚了還不能拒絕。桐谷健太說，當地村長有八個老婆。

他說自己去的時候完全不知道有這個規矩。剛到那片像草原一樣的地方，心裏還挺緊張的，不知道接下來會碰到什麼。結果突然有個女人衝他跑過來，嘴裏喊着「哎呀——」。桐谷健太說他當時也不知道怎麼回事，緊張感一下子沒了，也跟着喊「哎呀——」朝她跑過去。後面五十來個小孩看到這一幕覺得好玩，全追了上來，最後整個場面變成了一場舞蹈派對。

就是這場「哎呀」對「哎呀」的狂奔，讓兩個當地女人對他動了心。一個叫伊麗莎白，一個叫喬安娜。

桐谷健太說，後來那兩個人告訴他，「就是因為你當時跟我們一起跑、一起跳，我們才喜歡上你的」。伊麗莎白特別認真，幾乎每天都來找他。桐谷健太說：「伊麗莎白是真的動了感情。」

「不要忘記我們」

等到拍攝結束，桐谷健太要回日本了。他跟伊麗莎白和喬安娜說了自己必須走。伊麗莎白的回應，桐谷健太在節目裏複述的時候語氣都變了。她說：「我明白你的心情。但有一件事，希望你不要忘記我們。就這一句。」

桐谷健太說，他當時只能回一句「我知道了」。

因為當地沒電視，他回國前還專門寫了封信給伊麗莎白。但這封信的旅程比他還曲折：先用日文寫好交給工作人員，工作人員翻成英文，再找人翻成葡萄牙文，最後再翻成當地語言。桐谷健太自己在節目裏吐槽：「我的感情大概完全沒傳過去，對方可能只感受到了『Feeling』而已。」全場笑翻。

這其實不是他第一次公開講這段經歷。早在2007年那期《世界滯在記》播出的時候，他就提過，在沒有攝像機拍的深夜，兩個非洲妻子會主動到他牀邊，他一手摟一個，體驗了所謂的「雙人腕枕」。

這事在日本論壇上炸了之後，評論區畫風相當分裂

有人直接開噴：「負責任就養啊。」還有人抓住了關鍵點：「沒把人帶回日本的那一刻起，就是渣。」這條下面跟了一堆類似的說法，核心意思都是——你嘴上說「妻子」，實際就是拍拍屁股走人，當地那兩位算什麼？

也有網友角度比較刁：「一起住都沒住過，說白了就是方便的時候拿來用的道具吧。」還有人調侃：「當地老婆是吧，這個詞我懂。」馬上有人接：「現地妻，經典。」

比較温和的一撥人在感慨文化差異。有人說：「畿內亞比紹在畿內亞旁邊，居然是個獨立國家，語言還是葡萄牙語，學到了。」也有人認真討論：「被求婚不能拒絕這個規矩，對男的來說也太難了吧。」

還有一條評論被頂得挺高，說：「昭和末期都沒人敢在電視上正面聊這種事。」底下有人回：「現在是令和，桐谷健太覺得這是搞笑段子。」

最損的一條大概是：「桐谷健太在我心裏一直是吉本興業搞笑藝人，不是演員。」下面有人回：「所以他在綜藝上嘴瓢，我一點都不意外。」

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