孫藝珍曬「滿桌澎湃韓餐」曝光玄彬私密菜單　4歲兒小手入鏡萌翻

韓國頂級女神孫藝珍與男神玄彬結婚後，順利育有寶貝兒子「小甜豆」，一家三口生活甜蜜爆表！



夫妻倆私生活向來低調，對兒子的隱私更格外保護，不過孫藝珍10月21日難得在IG曬出親自下廚準備的一桌豐盛家常料理，不僅超強手藝震撼全網，兒子「小甜豆」的稚嫩小手也意外入鏡，萌度破表瞬間炸翻社群！

孫藝珍（Instagram@yejinhand）

韓式烤肉、炒菜色香味俱全！玄彬私下菜單曝光網狂讚：太幸福

從孫藝珍曝光的餐桌照可以看到，桌上擺滿各式各樣色香味俱全的家常料理，不僅有紅亮下飯的炒菜、精緻烤肉、蛋料理、豆芽菜以及多款傳統韓式小菜，更搭配生菜與紫米飯，擺盤整齊用心。

+ 2

女神的精湛廚藝引發全網熱議，許多網友更笑喊：

「原來這就是男神玄彬的日常飲食！」

「菜餚看起來充滿滿滿的愛心，真的太羨慕玄彬了！」



兒子「小甜豆」萌手搶鏡！孫藝珍甜蜜告白：圍坐用餐是我最快樂時刻

除了滿桌澎湃佳餚令人食指大動，畫面左下角更意外捕捉到兒子「小甜豆」伸出的稚嫩小手，以及專屬的小筷子與小湯匙，瞬間暴擊無數粉絲的心！

孫藝珍也在貼文中感性寫道：

每當我忙著做飯，隨後大家圍坐在一起用餐，那便是我最快樂的時刻。希望你們也都身體健康，盡情享受各種美食！

字裡行間流露出對家庭生活的無限珍惜。

+ 1

事業家庭完美兼顧！低調放閃閃瞎全網粉絲

孫藝珍婚後在演藝事業與家庭生活之間取得完美平衡，這次難得公開溫馨的家庭日常細節，也讓廣大粉絲激動留言：

「桌上的小手指太可愛了！」

「真的是極度幸福的一家人」



即使未公開兒子的正面照，充滿愛意的一桌佳餚與小手畫面，仍讓人深刻感受到這對世紀夫妻最平凡卻真摯的幸福。

延伸閱讀：孫藝珍曬日本橫濱旅行照被嘲「像大媽」 網民抱不平反擊外貌審判

+ 7

延伸閱讀：

池昌旭、今田美櫻談跨國戀！《莓好遇見你》5大亮點一次看

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】