米高積遜｜拍廣告意外嚴重燒傷　往後依賴止痛藥埋下逝世警號

記錄一代巨星米高積遜（Michael Jackson）的電影《米高積遜》（MICHAEL）一直備受矚目，戲中記載了多宗關於米高積遜的事跡，其中包括於1984年拍攝百事可樂（Pepsi）廣告時，發生一次嚴重的燒傷事故，而這宗意外不僅短暫影響MJ的事業，更長期成為他的心理憂患，成個人生命的轉折點，甚至有心理學者認為跟他從此開始依賴藥物，埋下他於2009年意外離世的導火線。



電影《米高積遜》（MICHAEL），記錄一代巨星米高積遜（Michael Jackson）的事跡。（《米高積遜》劇照）

米高積遜Michael Jackson與泡泡Bubbles（Instagram@top.music.songs）

百事廣告特效煙火事故 三級燒傷致無法生髮

意外發生在1984年1月27日，當時米高積遜（Michael Jackson）正處於《Thriller》專輯後的事業巔峰，獲百事可樂垂青，在洛杉磯神殿大禮堂（Shrine Auditorium），拍攝名為《Street》的廣告。去到第6 Take時，現場的舞台特效煙火發生故障，提前爆發，當時MJ正沿樓梯步行下去，而火花就意外彈到他塗滿髮膠的頭髮上，令火屑得以助燃，導致頭皮瞬間起火。

百事可樂為開托年輕市場，找來米高積遜拍廣告。（Getty Images）

廣告有一幕舞台特效煙火，但因提前爆發引致MJ頭髮燒著。（影片截圖）

據現場人士透露，當時MJ專心拍攝，未有察覺頭上已起火，甚至專業地仍跳著舞，直正數秒後，他感到頭部灼熱，同時間工作人員已發現MJ頭髮起火，於是衝上去將火撲滅。雖然及時發現，並立即送到去Cedars-Sinai Medical Center治療，隨後再轉往Brotman Memorial Hospital的燒傷中心。但當時MJ的頭皮，位於頭部後方及頂部位置已受損，造成二至三度燒傷，面積有約成年人手掌般大小。由於傷勢深及真皮層，導致該處的毛囊永久性損壞無法生髮。

在廣告內，MJ重現舞台風采。（影片截圖）

開始對藥物有所依賴 埋下中毒逝世危機

雖然MJ留院數天便出院，但隨後接受的皮膚移植手術，以及疤痕修復治療就長達數年。這場事故亦對MJ產生了深遠生理和心理影響，包括永久性脫髮，以及因為在接受治療期間，過程的劇烈痛楚，醫生要署方強效止痛藥，無疑令MJ開始對藥物有所依賴。有指數十年間，他開始尋求更強效的藥物來鎮痛和助眠，最終用上強力麻醉劑異丙酚（Propofol），而在2009年6月25日，米高積遜就在私人醫生Conrad Murray協助下，注射過量的異丙酚和其他鎮靜藥物，導致急性異丙酚中毒引發心臟驟停逝世。

意外發生後，MJ立即被送到去Cedars-Sinai Medical Center治療，隨後再轉往Brotman Memorial Hospital的燒傷中心。（Getty Images）

米高積遜為答謝醫護人員照料，將150 萬美元（約1,175萬港元） 的賠償金全數捐贈予Brotman Memorial Hospital，醫院隨後更成立了「米高積遜燒傷中心」（Michael Jackson Burn Center）以紀念他的捐助。（Getty Images）

而就是次意外，百事可樂公司最終與MJ達成庭外和解，支付了150 萬美元（約1,175萬港元） 的賠償金，但MJ並沒將這筆錢留給自己，而是選擇全數捐贈予協助他接受的Brotman Memorial Hospital，醫院隨後更成立了「米高積遜燒傷中心」（Michael Jackson Burn Center）以紀念他的捐助。