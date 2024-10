已故貓王之女麗莎瑪莉回憶錄出版　爆喪兒太傷心家中伴屍2個月

「貓王」皮禮士利(Elvis Presley)之女、歌手麗莎瑪莉(Lisa Marie Presley)2023年1月因心臟驟停不幸逝世,終年54歲,她生前籌備的回憶錄在2024年10月出版,內容談到她2020年經歷喪子之痛,兒子Benjamin Keough輕生,極度傷心的她曾在家中伴屍2個月。



回憶錄名為《From Here to the Great Unknown》,作者包括麗莎瑪莉及其女兒Riley Keough。

麗莎瑪莉在書中談到2020年的兒子輕生事件,Benjamin Keough是她與首任丈夫基奧(Danny Keough)的兒子,離世時年僅27歲。

麗莎瑪莉在書中稱,加州沒有法律明確規定何時需要埋葬死者,「我屋內有一個獨立的小屋臥室,我讓Benjamin在那裏待了2個月。」

她又指找到一位善解人意的殯儀館老闆,向對方稱把死者留在屋內「有幫助」,她以自己父親逝世為例子,指「我父親死後留在家裏是非常有幫助的,因為我可以去花時間陪他,與他說話。」

她稱「發生這事在任何其他人身上都會嚇得要死。但我不會。」

據回憶錄稱,麗莎瑪莉在房內「照顧他」,並在一位上門到寓所的藝術家幫助下,麗莎瑪莉與女兒紋上與兒子相配的紋身。

貓王之女逝世:麗莎瑪莉(Lisa Marie Presley)與兒子Benjamin(IG@lisampresley)

麗莎瑪莉是「貓王」皮禮士利的獨生女,早在9歲時經歷喪父,後來她曾憶述當時看到父親臉朝下地倒在地氈上,她哭起來並喊道「我爸爸死了」。

她曾經歷4段婚姻,最後均離婚收場,當中有兩段婚姻尤其矚目,包括與第2任丈夫、流行天王米高積遜(Michael Jackson)維持了兩年的婚姻,還有與第3任丈夫、金像影帝尼古拉斯基治(Nicolas Cage)僅持續4個月就鬧離婚的夫妻關係。