孫藝珍玄彬罕合體放閃　打翻爆谷反應神同步　探頭寵妻眼神超有愛

玄彬與孫藝珍（孫藝真）日前攜手出席青龍電影獎手印活動，這是夫妻倆難得公開合體亮相，沒想到現場不僅驚喜連連、笑料不斷，兩人超甜的自然互動更在活動後迅速登上熱搜，引發全網熱烈討論。



孫藝珍手滑打翻爆谷！玄彬「神同步」探頭寵溺眼神全被拍

活動當天，兩人在座位上準備簽名時就發生了逗趣小插曲。孫藝珍因動作較大，一個手滑不小心將桌上的爆谷（爆米花）整桶掃落地上。

闖禍瞬間她立刻摀嘴狂笑，露出尷尬又可愛的表情；一旁的玄彬則第一秒瞪大眼睛愣住，隨後兩人同步彎腰探頭查看地上的爆谷，反應宛如做錯事被抓包的學生。隨後孫藝珍拿濕紙巾擦手時，玄彬全程側著頭、眼巴巴凝視著老婆，眼神裡滿是包容與關心，寵妻本能一覽無遺。

雙人合體比大愛心放閃！李星民同框秒變「超亮電燈泡」

在合照環節中，兩人應媒體要求一人伸出一隻手，在鏡頭前合體比出大愛心，孫藝珍全程笑眼盈盈，連主持人也忍不住發出「姨母笑」，直呼畫面太美好。然而，坐在旁邊的前輩李星民卻成了全場另類焦點，看著身邊兩人熱烈放閃，他雙手懸在半空中不知所措，臉上記滿迷茫表情，瞬間變成「超亮電燈泡」，爆笑場面逗得現場媒體哈哈大笑。

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下次同台想演什麼？孫藝珍打槍浪漫喜劇敲碗「真實大吵架」

進入訪談環節，這對明星夫妻更是笑點滿滿、幽默互虧。被問到未來若有機會再次同台想挑戰什麼角色時，玄彬率先表示曾想過類似問題，腦中浮現的是像好萊塢電影荷里活電影《史密夫決戰史密妻》那樣相愛相殺的作品；孫藝珍則幽默打槍浪漫設定，笑稱更想挑戰「真實激烈吵架的夫妻」，甚至直言「要真實到像紀錄片一樣」，讓一旁的玄彬聽了忍不住失笑求饒。

孫藝珍大吐育兒心聲！爆料玄彬拍《哈爾濱》疲憊返家真相

孫藝珍還加碼無情爆料私下的「育兒 vs 拍戲」心酸內幕。她提到玄彬拍攝電影《哈爾濱》時剛好是自己產後不久：

我自己非常辛苦，玄彬為了飾演歷史人物暴瘦、海外行程滿檔，每次回家看起來都很疲憊，但我當時心裡想的其實是：『明明我才是比較辛苦的人！』

突如其來的真實吐槽讓玄彬害羞低頭苦笑。不過孫藝珍隨後也感性補充，現在回頭看，那段相互扶持的日子正是讓兩人在演員與父母角色上都更為成熟的重要契機。

能接受對方接演愛情戲嗎？玄彬超強求生欲神回覆引爆全場

最後，當主持人問及是否能接受對方未來接拍愛情戲時，孫藝珍先是大方笑稱若找自己會非常感謝，但被問到玄彬能否接演時，她狡黠表示「可能要稍微考慮一下」。接過麥克風的玄彬則展現滿分求生欲，無奈又寵溺地回答：「如果她不讓我演的話，答案應該很明顯了吧？」神回覆瞬間引爆全場大笑。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】